Mögliche Interessenkonflikte bei der "CORESTATE Capital Holding S.A.": Keine vorhanden



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (20.07.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, raten die Aktie von CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) weiterhin zu verkaufen.Die Einnahmen aus dem Mezzanine-Geschäft hätten sich auf über 24% der Gesamteinnahmen in Q1 2020 belaufen. Obwohl es sich bei den HFS-Fonds um offene Spezial-AIFs mit festen Anlagebedingungen handle und sie daher nicht veröffentlichungspflichtig seien, seien die Jahresberichte von Stratos II (der größte Fonds von HFS) seit der Fondsgründung (Januar 2014) bis einschließlich Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Der Kapitalverwalter, HANSAINVEST, habe den Analysten mitgeteilt, dass die Berichte in der Vergangenheit auf Wunsch des Fondsinitiators HFS im Bundesanzeiger veröffentlicht worden seien und dies seitens HFS nicht mehr gewünscht sei. Nach Angaben der IR-Abteilung von CORESTATE sei dies auf Veränderungen in den Disclosures auf Produktebene zurückzuführen gewesen. Dies werfe die Frage auf, was der Grund für diese Umstellung gewesen sei, auch insbesondere da wenige Zeit später die Guidance für 2020 gekappt und die Dividende gestrichen worden sei. Wie bereits in ihrer Initialstudie beschreiben, würden die Analysten davon ausgehen, dass die Rendite in diesem gewinnbringendsten Geschäftszweig nachlasse.Zudem sei durch die Corona-Krise die Investitionsbereitschaft gesunken. Laut Angaben der Bundesbank habe das Mittelaufkommen der offenen Immobilienfonds während der Corona-Krisenmonate gelitten. Der Mittelzufluss für den Gesamtmarkt sei von 1.303 Mio. Euro im Februar auf 469 Mio. Euro im Mai gesunken. Dies lasse zumindest vermuten, dass die sinkende Investitionsbereitschaft auch die Fonds von HFS betroffen habe und dadurch die Fees darunter leiden könnten.Das Deutsche-Hypo-Immobilienklima zeige, dass sich das Handelsklima durch COVID-19 deutlich verschlechtert habe und zu einem Rückgang des Index von 53% geführt habe. Da die HFS-Fonds zu rund 16% im Einzelhandel investiert seien und 14% der AuM von CORESTATE in diesem Bereich seien, würden die Analysten mit einer sinkenden Profitabilität rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosures: