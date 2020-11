Mögliche Interessenkonflikte bei der "CORESTATE Capital Holding S.A.": Keine vorhanden



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (30.11.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, stuft die Aktie von CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Am Freitagabend, den 27.11., habe CORESTATE bekannt gegeben, dass ihre Ankeraktionäre (Norbert & Sandra Ketterer und Yannick Heller) ihre Aktien verkauft hätten. Zusammen hätten sie bisher rund 25% der Anteile gehalten. Heute sei veröffentlicht worden, dass Vestigo Immobilien Investments LP nun ca. 9,9% halte und damit neuer Ankerinvestor sei. Als Konsequenz daraus hätten sämtliche bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates beschlossen, ihr Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Auf Vorschlag des neuen Ankerinvestors seien neue Mitglieder (Friedrich Munsberg, Prof. Dr. Hermann Wagner und Dr. Friedrich Oelrich) einstimmig in den Aufsichtsrat berufen worden. Herr Friedrich Munsberg werde Vorsitzender des Aufsichtsrates und Prof. Dr. Hermann Wagner sei zum stellvertretenden Vorsitzenden und Leiter des Prüfungsausschusses gewählt worden.Während des Capital Markets Day habe die Gesellschaft eine Neupositionierung und ein für das 1. Halbjahr 2021 geplantes Rebranding angekündigt. Angesichts der Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat schließe Lazarova weitere Veränderungen im Geschäftsmodell und der personellen Zusammensetzung des Managements nicht aus. Da zudem die Familie Ketterer, die nach der Übernahme ihres Mezzanine-Geschäfts HFS Hauptaktionär geworden sei, nicht mehr an CORESTATE beteiligt sei, sehe Lazarova es als nicht unwahrscheinlich an, wenn es auch für dieses Segment Veränderungen geben könnte. Da sie dieses Segment besonders kritisch betrachte, könnte sich eine mögliche Veränderung positiv auf das Unternehmen auswirken.Lazarova sei der Ansicht, dass Veränderungen in der Unternehmensorganisation positiv zu bewerten seien und dies als ein möglicher Neuanfang angesehen werden könne, um sich in den Augen des Kapitalmarktes neu zu etablieren.Disclosures:a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.