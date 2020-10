Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

16,26 EUR -1,27% (09.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

16,38 EUR +0,31% (09.10.2020, 22:26)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (10.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Der Investment-Manager verliere überraschend seinen Vorstand. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, scheide Lars Schnidrig, CEO und Finanzvorstand in Personalunion, zum Jahresende aus. Eigentlich sei der 48-Jährige, der 2017 von Vonovia zu CORESTATE gekommen sei, erst im vergangenen Jahr für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Dies werfe Fragen auf.Laut CORESTATE verlasse Schnidrig den Immobilieninvestor "im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch." Er wolle sich sich einer neuen beruflichen Aufgabe stellen. Wohin es ihn ziehe, sei allerdings nicht bekannt.Auf Nachfrage des "Aktionärs" beim Unternehmen heiße es, dass CORESTATE in den zurückliegenden Jahren durch eine sehr umfassende Transformation gegangen sei und Wechsel der verantwortlichen Personen dazugehören würden. Dennoch sei Schnidrig seit 2017 eine treibende Kraft dieser Transformation und natürlich eine Konstante gewesen. Für viele Mitarbeiter gelte jedoch auch, dass Nachfolger Schmitt einen wirklich sehr guten Ruf in der Immobilienbranche genieße und man sich daher auch auf die nächsten Entwicklungsschritte freue.Nachfolger Schmitt, der seit 14 Jahren bei PATRIZIA im Vorstand sitze, zeichne sich durch eine langjährige Immobilien- und Management-Erfahrung aus. Aus Sicht von CORESTATE passe es gut, dass Schmitt den Schwerpunkt bei Core- und Core+-Immobilien habe. Diese Asset-Klasse sei aktuell sehr gefragt, auch bei den CORESTATE-Kunden. Apropos Kunden: Hier verfüge der PATRIZIA-Manager ebenfalls über ein großes Netzwerk, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link