Die Finalisierung des Pariser Regelwerks dürfte unmittelbare Auswirkungen auf Märkte und Investoren haben. Vor allem könnte eine Einigung zu Artikel 6 dazu beitragen, dass ein weltweiter Emissionshandel entstehe, der den derzeitigen Flickenteppich aus regionalen Systemen bereinige. Der aktuelle Zustand habe zu sehr unterschiedlichen CO2-Preisen geführt. Vielleicht ändere sich durch eine Neufassung die Wettbewerbssituation für Unternehmen, die unter der Fragmentierung leiden würden.



Für Unternehmen und Finanzexperten gebe es viel zu tun. Es habe bereits große Fortschritte gegeben, zum Beispiel auch dank Initiativen wie der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ihr Ziel sei erhöhte Transparenz von Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie der Science Based Targets Initiative (SBTi) hätten zwar 4.200 Unternehmen aus den G20-Ländern Klimaziele formuliert, nur 20 Prozent von ihnen seien aber wissenschaftlich fundiert. In Argentinien, Indonesien, Südkorea, Russland und Saudi-Arabien habe es sogar kein einziges Unternehmen mit einem wissenschaftlich fundierten Klimaziel gegeben.



Neuberger Berman übernehme hier in vielerlei Hinsicht Verantwortung. Da sei zunächst die Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern aus der Finanzbranche. So würden beispielsweise Analysen der Transition Pathway Initiative finanziert, die untersuche, inwieweit Unternehmen auf die Energiewende vorbereitet seien. Außerdem habe Neuberger Berman die Initiative Climate Action 100+ unterzeichnet, die die weltgrößten Emittenten zu mehr Aktivität dränge. Nicht zuletzt würden sie sich auch an der Engagement-Kampagne Science-Based Targets des Carbon Disclosure Project beteiligen.



Veränderungen gebe es aber auch im eigenen Unternehmen. Seit fast zwei Jahren habe Neuberger Berman eine eigene Klimastrategie und erst vor Kurzem sei ein offizielles Netto-Null-Emissionsziel formuliert worden. Zusätzlich hätten sie sich 120 anderen Investoren weltweit angeschlossen und die Net Zero Asset Managers Initiative unterzeichnet. Für alle Investmentfonds des Unternehmens würden seit 2020 offizielle Ausschlussrichtlinien für Kraftwerkskohle gelten. Im selben Jahr sei eine fünfjährige revolvierende Kreditlinie vereinbart worden, deren Zinsen an Neuberger Bermans Nachhaltigkeitsperformance gekoppelt seien.



Auch Neuberger Bermans Kunden würden beim Klimaschutz unterstützt. Bei der ESG-Integration berücksichtige das Unternehmen schon lange einzelwertspezifische Klimarisiken. 2020 sei ein Top-down-Ansatz hinzugekommen. Dazu werde der Climate Value-at-Risk (CVaR) modelliert und dabei physische Klimarisiken ebenso wie Risiken der Energiewende berücksichtigt. Die Ergebnisse der CvaR-Analyse seien entscheidend für den Verzicht auf Kraftwerkskohle gewesen. Hinzu kämen Impact-Strategien für Aktien und Unternehmensanleihen, um klimafreundlich zu investieren. Außerdem engagiere sich Neuberger Berman als Aktionär und Anleihegläubiger für weniger Emissionen.



Bei Neuberger Berman sei man der Meinung, Investoren maßgeblich bei klimaneutralen Anlagen unterstützen zu können - zweifellos eine komplexe und ambitionierte Aufgabe. Dazu sei ein siebenstufiger Aktionsplan entwickelt worden, aufbauend auf dem anerkannten Rahmenwerk der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Er enthalte wichtige Zielwerte, Mindeststandards und Ausschlüsse, Vorgaben zur Risikomessung, Datenerhebung und Informationsbeschaffung und ein Konzept zur Einflussnahme. Grundlage seien existierende Portfolios, etwa eines mit einer sektorübergreifenden Klimastrategie für Credits mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Pfund.



Neuberger Berman verwalte dieses Portfolio für die Brunel Pension Partnership, einen der größten nachhaltigen Investoren Europas. Ziel sei, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen des Portfolios Schritt für Schritt zu reduzieren - bis auf null im Jahr 2050.



Letztlich halte man bei Neuberger Berman Emissionsverringerung für eine Gemeinschaftsaufgabe, an der alle Stakeholder mitarbeiten müssten - Regierungen und Unternehmen ebenso wie Investoren und Verbraucher. Nur dann könnten aus Zielen die nötigen Maßnahmen abgeleitet werden. Bei Neuberger Berman sei man einerseits stolz auf die Fortschritte, als Unternehmen wie als Branche, wisse aber auch, dass noch viel zu tun sei. Man hoffe, dass es die Politiker in Glasgow genauso sehen würden. (03.11.2021/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Am Wochenende hat in Glasgow COP26 begonnen, die 26. Weltklimakonferenz der Unterzeichnerstaaten der Pariser Vereinbarung, so Jonathan Bailey, Head of ESG Investing bei Neuberger Berman und Sarah Peasey, Director of European ESG Investing.Fünf Jahre sei es her, dass auf der COP21-Konferenz fast alle Länder der Welt das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hätten. Sie hätten Maßnahmen gegen den Klimawandel, zur Anpassung an die Erderwärmung und zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten vereinbart. COP21 sei die Grundlage gewesen. Mit COP26 solle es jetzt konkret werden.Oft heiße es, dass COP26 das wichtigste Gipfeltreffen der letzten 25 Jahre sei. Von den Glasgower Beschlüssen würde abhängen, ob bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreicht würden - und sich die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius (°C) begrenzen und katastrophale Umweltschäden vermeiden lassen würden.Die Konferenz sei aber nicht nur für das Klima wichtig, sondern auch für Investoren. Klimaschutzzusagen würden Auswirkungen auf die Asset-Preise haben, und die nötigen Investitionen würden sehr viel Kapital erfordern. Die Fortschritte sollten hier in drei wichtigen Bereichen analysiert werden: nationale Emissionsziele, Hilfen für Entwicklungsländer und Finalisierung des Pariser Regelwerks.Die unabhängige Analyseplattform Climate Action Tracker (CAT) habe die 63 Länder analysiert, die für 80 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich seien. Demnach werde keine große Volkswirtschaft das 1,5°C-Ziel mit den derzeitigen Maßnahmen erreichen. Über 70 Länder hätten noch nicht einmal wie vereinbart bis zum 31. Juli ihre nationalen Emissionsziele aktualisiert. Andere wiederum, wie Brasilien und Mexiko, hätten dies zwar formal getan, faktisch aber nur ihre 2015er Zusagen wiederholt. China, der weltgrößte Emittent, habe zwar ein neues Ziel bekannt gegeben, es aber der UN noch nicht offiziell gemeldet.Die Industrieländer seien auch weit davon entfernt, den Entwicklungsländern jährlich Klimahilfen von 100 Milliarden US-Dollar zukommen zu lassen, was ohnehin schon viel zu wenig sei. Selbst die simpelsten Maßnahmen zur Armutsbekämpfung würden es mit sich bringen, dass die Länder bis 2030 doppelt so viel und bis 2040 sogar dreimal so viel Energie verbrauchen würden wie heute. Mehr Nachhaltigkeit erfordere hierbei hohe Investitionen.