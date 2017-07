Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

51,98 EUR +0,33% (10.07.2017, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

51,979 EUR +0,19% (10.07.2017, 10:05)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (10.07.2017/ac/a/d)





Köln (www.aktiencheck.de) - CMS begleitet Seafort beim Verkauf von Anteilen an der Avedo Gruppe an Ströer - AktiennewsGemeinsam mit dem Management verkauft die Beteiligungsgesellschaft Seafort Advisors 75 Prozent der Avedo-Gruppe an das digitale Multi-Channel-Medienhaus Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF), so CMS Hasche Sigle in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das bisherige Management rund um Gründer und Geschäftsführer Torsten Krause bleibt signifikant beteiligt und führt das operative Geschäft von Avedo nach wie vor weiter. Ströer eröffnet sich mit der Akquisition im Bereich performanceorientierten Dialogmarketings einen neuen Vertriebskanal. Das bisherige Management der Avedo-Gruppe führt das operative Geschäft auch nach dem Verkauf weiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.Ein CMS-Team um Lead Partner und Private-Equity-Anwalt Dr. Tobias Schneider hat Seafort Advisors und die weiteren Verkäufer erfolgreich bei der Transaktion beraten. Die CMS-Anwälte stehen Seafort und den Portfoliounternehmen von Seafort regelmäßig bei Transaktionen zur Seite, so hat CMS das Unternehmen zuletzt bei der Veräußerung der Dieter Braun-Gruppe Ende des Jahres 2016 beraten.Seafort Advisors ist ein partnerschaftlich geführtes Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Die Beteiligungsgesellschaft investiert in mittelständische und technologieorientierte Unternehmen in der DACH-Region.Die Ströer SE & Co. KGaA ist ein börsennotiertes deutsches, international tätiges Unternehmen. Das Unternehmen ist in der Vermarktung von Online- und Außenwerbung tätig und in Deutschland einer der größten Anbieter von Out-of-Home-Medien. Durch den Zukauf erwartet Ströer einen zusätzlichen Umsatz von 60 Millionen Euro jährlich.