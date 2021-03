Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

29,60 EUR +8,03% (18.03.2021, 22:26)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

29,60 EUR +9,63% (18.03.2021, 17:36)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (19.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unter die Lupe.CLIQ Digital biete als sogenanntes Digital-Lifestyle-Unternehmen Verbrauchern Streaming-Unterhaltungsdienste mit uneingeschränktem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Sport und Filmen aus einer Hand. Das Angebot wachse: Ab sofort seien auch Spiele im Angebot. Nach einem starken Jahr 2020 wolle der Vorstand den rasanten Wachstumskurs auch im laufenden Jahr fortsetzen. Und der Ausblick auf 2021 mache Lust auf mehr. CLIQ Digital wolle sogar noch schneller wachsen und mehr verdienen als bisher erwartet.Was mache die Gesellschaft so stark? Da CLIQ Digital sämtliche Inhalte lizenziere und nicht selbst kaufe oder produziere, könnten die Düsseldorfer den Kunden einen attraktiven Preis bieten. Während Netflix und Co viel auf Brandmarketing setzen würden, spreche CLIQ Digital neue Kunden gezielt durch Direktmarketingkampagnen an. Diese könnten dann online digitale Streaming-Unterhaltungsdienste abonnieren, indem sie Produkte auf Online- und mobilen Plattformen mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden, vorwiegend durch Kreditkartenzahlungen, kaufen.CLIQ Digital dürfte im Windschatten von Netflix, Walt Disney, Spotify und Co weiter auf dem dynamischen Wachstumskurs bleiben. Aufgrund der guten Aussichten werde auf eine dynamische Trendfortsetzung in Richtung der Analystenziele spekuliert - inklusive der gesunden Konsolidierungsphasen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link