Berlin-Aktienkurs CIENA-Aktie:

34,20 Euro -0,88% (02.12.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs CIENA-Aktie:

34,29 Euro +0,04% (02.12.2019, 11:16)



NYSE-Aktienkurs CIENA-Aktie:

USD 37,96 +/- 0,00% (02.12.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSE:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).

New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Paul Silverstein von Cowen and Company:Aktienanalyst Paul Silverstein vom Investmenthaus Cowen and Company äußert im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Symbol: CIEN).Die Quartalszahlen von CIENA Corp. hätten das Vertrauen in die langfristige Investmentthese gestärkt.Transitionsbedingte Probleme könnten aber kurzfristige einige Risiken bedeuten, so die Analysten von Cowen and Company.Die langfristigen Trends hinsichtlich der Umsatz- und Margenentwicklung würden aber vorteilhaft bleiben.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CIENA-Aktie: