Die CHERRY AG mit Hauptsitz in Auerbach/Oberpfalz ist ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf Office, Gaming, Industry, Security, eHealth-Lösungen sowie Switches für mechanische Tastaturen. In Produktionsstätten und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China (Mainland, Hongkong, Taiwan) und USA beschäftigt CHERRY ca. 400 Mitarbeiter. Seit der Gründung 1953 steht CHERRY für deutsche Qualitätsprodukte, die in Deutschland entworfen und speziell für Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Computer-Eingabegeräten CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) unter die Lupe.Vor allem jungen Menschen und Gamern sei der Name CHERRY bekannt. Das oberpfälzische Unternehmen könne aber nicht nur Tastaturen, sondern bald auch Börse. CHERRY habe mit 32 Euro zwar einen niedrigeren Ausgabepreis als erhofft erzielt, doch das mache das IPO am 29. Juni erst richtig spannend. Denn der weltweite Umsatz mit Tastaturen wachse stetig. Seien 2016 nur 12,77 Mrd. Euro umgesetzt worden, sollten es 2021 bereits 14,94 Mrd. Euro werden - ein Anstieg von 17%. CHERRY gelte mit der CHERRY-MX Reihe als Marktführer unter den mechanische Schalterherstellern.Vor allem unter jungen Menschen und Gamern würden mechanische Tastaturen immer beliebter. Damit steige auch die Nachfrage nach den sogenannten Switches, den Schaltern unter den Buchstaben und Zahlen, die es in unterschiedlicher Ausführung gebe. Hier habe CHERRY von den leichten-leisen Roten bis zu den harten-lauten Grünen alles im Angebot."Der Aktionär" sehe das Potenzial des Auerbacher Unternehmens auf dem interessanten Markt und blicke gespannt dem ersten Handelstag entgegen, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)