Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (06.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Der Fotodienstleister CEWE sehe sich auch im geschwächten wirtschaftlichen Umfeld stabil aufgestellt. Der Umsatz sei im Corona-Quartal um 2,7 Prozent auf 130,6 Millionen Euro zurückgegangen. Der Vorstand habe sich mit der Entwicklung zufrieden gezeigt.Das Kerngeschäft Fotofinishing, zu dem auch die Fotobücher zählen würden, habe sogar vom "Stay-at-home"-Effekt während der Krise profitiert, die übrigen Geschäftsfelder seien allerdings spürbar von dem vorübergehenden Lockdown betroffen gewesen, wie CEWE am Donnerstag in Oldenburg mitgeteilt habe.Unterm Strich habe ein Verlust von 0,7 Millionen Euro gestanden, im Vorjahr sei der Verlust allerdings wegen Akquisitionskosten mit 2,1 Millionen Euro deutlich größer ausgefallen. Operativ sei das Ergebnis (EBIT) auf -1,0 Millionen Euro zurückgegangen.Anleger, die bereits investiert sind, können Gewinne laufen lassen, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". Wichtig wäre ein nachhaltiger Sprung über das 100-Euro-Level. (Analyse vom 06.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link