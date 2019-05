XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

84,00 EUR +0,72% (21.05.2019, 10:18)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

82,90 EUR -0,60% (21.05.2019, 09:08)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (21.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Der Start in das laufende Geschäftsjahr 2019 sei für die CEWE Stiftung & Co. KGaA sehr erfreulich verlaufen. Getragen worden sei die positive Entwicklung von deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen im Fotofinishing. Dies würden die Analysten als umso beachtlicher werten, als das umsatzstarke Ostergeschäft im Gegensatz zu 2018 in diesem Jahr in das zweite Quartal gefallen sei. Die bereits dritte Auszeichnung mit dem "TIPA World Award", mit dem jüngst die von Mitarbeitern entwickelten sechseckigen Fotokacheln hexxas prämiert worden seien, untermauere nach Erachten der Analysten die Innovationsführerschaft von CEWE im Fotofinishing.Auch den weiteren Ausbau dieses Bereichs durch die - derzeit noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt stehende - WhiteWall-Übernahme, die nach dem Muster der sich erfolgreich entwickelnden Cheerz-Akquisition erfolgen solle, würden die Analysten sehr positiv sehen. Als renommierte Premium-Marke, die ebenfalls bereits zwei Mal mit dem "TIPA World Award" ausgezeichnet worden sei, dürfte der Wandbildspezialist die Marktpositionierung von CEWE zusätzlich stärken.Zudem bleibe die Gesellschaft trotz einer Bilanzverlängerung infolge der Erstanwendung von IFRS 16 mit einer Eigenkapitalquote von 54,9 Prozent zum Quartalsende unverändert solide aufgestellt. Die aktuelle Dividendenrendite der CEWE-Aktie liege bei ordentlichen 2,3 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie: