Börsenplätze CEWE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

72,90 EUR +1,67% (01.10.2018, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

73,20 EUR +2,23% (01.10.2018, 11:57)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (01.10.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Auf der diesjährigen Branchenleitmesse photokina habe sich die CEWE Stiftung & Co. KGaA als Marktführer im größten und wichtigsten Geschäftsfeld Fotofinishing einmal mehr mit vielen Produktinnovationen als technologischer Vorreiter präsentiert. Insbesondere "hexxas", die aus sechseckigen Fotokacheln mit Magnetbefestigungen individuell erstellbare neue Wanddekoration, würden die Analysten als sehr vielversprechend erachten. Aber auch mit den übrigen Mehrwertprodukten, allen voran dem Bestseller CEWE FOTOBUCH, dürfte das Unternehmen von dem auf der Messe unübersehbaren Trend zurück zu ausgedruckten Fotos deutlich profitieren.Ebenfalls einiges Potenzial sähen die Analysten in den vorgestellten innovativen Anwendungen und Konzeptstudien im Bereich der smart solutions zur Organisation und Auswahl gespeicherter Bilder mittels Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz. Hier habe CEWE im Sinne einer verantwortungsvollen und kundenzentrierten Nutzung der neuen digitalen Technologien auch eine Kunden-Charta formuliert, deren Kernpunkte u.a. Datenschutz und Transparenz sowie vollständige Kontrolle durch die Kunden und Entscheidungsfreiheit der Nutzer seien.Der Börsenkurs der CEWE-Aktie sei seit Mai von rund 90 Euro zunächst auf den Bereich zwischen 75 und 80 Euro und zuletzt weiter auf knapp 72 Euro zurückgegangen, ohne dass dafür ein konkreter Anlass auszumachen wäre. Die Analysten könnten sich aber vorstellen, dass eine Ursache für die Zurückhaltung der Marktteilnehmer in den negativen Meldungen diverser Einzelhandelsunternehmen infolge des ungewöhnlich langen und heißen Sommers liege.Auf Basis ihrer gegenüber dem letzten Research vom 23. August 2018 unveränderten Schätzungen bestätigen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher ihr Kursziel von 94 Euro und ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 01.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link