Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

94,90 EUR +0,53% (18.12.2020, 08:00)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

94,40 EUR +0,75% (17.12.2020)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (18.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Die zweite COVID-19-Welle in Deutschland und Europa habe die Risiken für die künftige wirtschaftliche Erholung wieder steigen lassen. Für Deutschland hätten Bund und Länder ab dem 16.12. bis voraussichtlich 10.01.2021 wieder einen harten Lockdown beschlossen. Die Erreichung von CEWE´s Jahreszielen 2020 sehe der Analyst dadurch eher nicht gefährdet.Die COVID-19-Pandemie werde im Verlauf von 2021 mit der einsetzenden Impfung der Bevölkerung nach Einschätzung des Analysten allmählich unter Kontrolle gebracht. CEWE werde nach einem Übergangsjahr 2020 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und der Analyst rechne wieder mit einem Margenanstieg: EBIT-Marge: 2021e: 8,9%; 2022e: 9,4%.Das innovationsgetriebene Fotofinishing-Geschäft habe mit seiner guten Marktposition in Europa ein gutes Fundament und profitiere absatzseitig gerade derzeit vom Omnichannel-Ansatz. CEWE habe auch in Corona-Zeiten gezeigt, dass das Geschäftsmodell wertschaffend sei. Ende September 2020 habe der ROCE, vor Leasingeffekten und Sondereinflüssen, bei 20,0% gelegen. Inklusive dieser Positionen seien es immer noch 15,4%, was deutlich über den von dem Analysten ermittelten Kapitalkosten von 7,7% liege.Seit 2008 habe CEWE kontinuierlich die Dividende gesteigert. Für das Gj. 2019 (HV am 06.10.2020) sei erneut eine Erhöhung auf 2,00 Euro (Vj. 1,95 Euro) beschlossen worden. Der Analyst rechne mit weiteren Erhöhungen für das Gj. 2020e (2,05 Euro) und für das Gj. 2021e (2,10 Euro). Die Dividendenrendite liege damit bei 2,2%.Nach den letzten Veröffentlichungen habe der Analyst seine EBIT-Prognosen geringfügig nach unten angepasst. Ausgehend von dieser neuen Basis traue er CEWE in den nächsten Jahren etwas höhere EBIT-Margen zu als bisher angenommen. Auch wegen der Verkürzung der unterjährigen Periode steige sein DCF-basiertes Kursziel um 2,9% auf 107,00 (bisher: 104,00) Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.