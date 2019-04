Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (11.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Aufgrund eines starken Schlussquartals habe CEWE Stiftung & Co. KGaA trotz des langen bestellunfreundlichen Sommers für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 zum vierten Mal in Folge vermelden können: "Alle Ziele erreicht oder übertroffen". Und auch für 2019 sehe die - nach Erachten der Analysten gewohnt konservativ formulierte - Guidance weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum.Dabei sollte das Fotofinishing unverändert von der insbesondere durch das CEWE FOTOBUCH als Nr. 1 im europäischen Markt gestützten starken Positionierung der Marke CEWE profitieren können. Aber auch die kürzlich erfolgte Auszeichnung mit dem zweiten "TIPA World Award" in Folge für die neuen sechseckigen Fotokacheln hexxas dürfte die Markenbekanntheit weiter stärken. Zudem dürfte CEWE als Innovationsführer der Fotofinishing-Branche mit dem Einsatz neuer Technologien wie Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz im Rahmen der smart solutions neue Kundengruppen erschließen können. In diesem Zusammenhang sei mit dem "Mobile and Artificial Intelligence Campus" jüngst eine neue Forschungseinheit eröffnet worden.Sehr zufrieden sei man auch mit der Integration und Entwicklung des französischen Foto-App-Spezialisten Cheerz. Hier seien die Analysten gespannt hinsichtlich einer denkbaren, ab dem laufenden Quartal möglichen Ausübung der wechselseitigen Put-/Call-Optionen bezüglich der verbleibenden 20-prozentigen Anteile.Trotz einer akquisitionsbedingt deutlich erhöhten Bilanzsumme bleibe die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 53,8 Prozent und einer Netto-Cash-Position von 24,2 Mio. Euro zum Bilanzstichtag weiterhin solide aufgestellt. Die aktuelle Dividendenrendite der CEWE-Aktie liege bei attraktiven 2,5 Prozent.Insgesamt stufen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, die CEWE-Aktie daher unverändert mit einem Kursziel von 90,00 Euro und dem Votum "kaufen" ein. (Analyse vom 11.04.2019)