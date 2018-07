Börsenplätze CENTROTEC-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CENTROTEC-Aktie:

13,00 EUR 0,00% (05.07.2018, 14:24)



Tradegate-Aktienkurs CENTROTEC-Aktie:

12,94 EUR +1,41% (05.07.2018, 14:15)



ISIN CENTROTEC-Aktie:

DE0005407506



WKN CENTROTEC-Aktie:

540750



Ticker-Symbol CENTROTEC-Aktie:

CEV



Kurzporfil CENTROTEC Sustainable AG:



Die CENTROTEC Sustainable AG (ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Ticker-Symbol: CEV) ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. (05.07.2018/ac/a/nw)







Brilon (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CENTROTEC Sustainable AG kräftig ab:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der CENTROTEC Sustainable AG (ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Ticker-Symbol: CEV) angetreten.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 03.07.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den CENTROTEC Sustainable AG-Aktien von 0,55% auf 0,33% gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CENTROTEC Sustainable AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der CENTROTEC Sustainable AG: mindestens 0,33%.