Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (17.05.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Erwartungsgemäß habe die CENIT AG im ersten Quartal 2021 eine gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufige Geschäftsentwicklung ausgewiesen. Angesichts der unveränderten pandemiebedingten Belastungen habe die Gesellschaft einen Umsatzrückgang in Höhe von -7,7% auf 36,22 Mio. EUR (VJ: 39,23 Mio. EUR) erreicht. Es sei hier anzumerken, dass der Vorjahrszeitraum lediglich für wenige Wochen von der Corona-Pandemie betroffen gewesen sei, während das erste Quartal 2021 nach wie vor vollständig vom schwierigen Geschäftsumfeld geprägt gewesen sei. Der Umstand, wonach der überwiegende Teil der CENIT-Kunden aus den besonders betroffenen Branchen Automotive, Aerospace, Maschinen- und Schiffsbau stammen würden, habe sich hier erschwerend ausgewirkt.Auf die einzelnen Produktgruppen heruntergebrochen werde eine vergleichsweise konstante Entwicklung der Fremdsoftware-Umsätze sichtbar, die sich gegenüber dem Vorjahresquartal um -0,3% nur leicht gemindert hätten. Auch die Eigensoftware-Umsätze hätten mit -2,4% leicht unter dem Vorjahreswert gelegen, wohingegen sich die Beratungs-/Service-Umsätze aufgrund von noch fehlenden bzw. verschobenen Aufträgen erwartungsgemäß deutlich um -22,2% gemindert hätten.Die damit innerhalb des Umsatzmix gestiegene Bedeutung des margenschwächeren Fremdsoftware-Bereiches habe einen im Vergleich zum Umsatz stärkeren Ergebnisrückgang zur Folge gehabt. Ausgehend vom Rückgang der Rohrertragsmarge auf 48,3% (VJ: 50,2%) habe sich das EBIT auf -0,52 Mio. EUR (0,81 Mio. EUR) gemindert und die CENIT AG weise unterm Strich ein negatives Periodenergebnis in Höhe von -0,51 Mio. EUR (VJ: 0,47 Mio. EUR) aus. Trotz dieser negativen Entwicklung sei die CENIT AG abermals in der Lage gewesen, einen deutlich positiven operativen Cashflow in Höhe von 7,78 Mio. EUR (VJ: 9,65 Mio. EUR) zu erreichen. Zwar hänge dies auch mit den zum Jahresbeginn vereinnahmten Zahlungen zusammen, für die noch im Jahresverlauf eine Leistungserbringung noch erfolgen werde. Die CENIT weise aber in der Regel einen im Vergleich zum operativen Ergebnis höheren operativen Cashflow aus.Bei einem unveränderten Kursziel in Höhe von 17,80 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link