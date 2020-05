Börsenplätze CENIT-Aktie:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (13.05.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes 2020 zeige die CENIT AG eine noch vergleichsweise solide Geschäftsentwicklung auf. Auf Umsatzebene weise die Gesellschaft einen leichten Rückgang in Höhe von -4,9% auf 39,23 Mio. EUR (VJ: 41,24 Mio. EUR) auf, welcher von einem EBIT-Rückgang in Höhe von -4,7% auf 0,81 Mio. EUR (VJ: 0,85 Mio. EUR) begleitet gewesen sei. Absolut betrachtet sei sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung vergleichsweise konstant ausgefallen, zumal auch die CENIT AG im ersten Quartal von der Covid-19-Pandemie negativ betroffen gewesen sei. Erwartungsgemäß habe insbesondere das auf der Aerospace-Branche fokussierte Geschäft in der stark betroffenen Region Frankreich starke Umsatzrückgänge verzeichnet. Es sei aber positiv hervorzuheben, dass die Gesellschaft erneut die besonders margenstarken Eigensoftware-Umsätze um 7,0% auf 3,64 Mio. EUR (VJ: 3,40 Mio. EUR) habe steigern können. Umsätze mit Fremdsoftware sowie im Bereich Beratung/Services hätten dabei insbesondere aufgrund der Covid-19-Auswirkungen, die zu einem zögerlichen Investitionsverhalten sowie mit Projektverschiebungen einhergegangen seien, jeweils unterhalb des Vorjahreswertes gelegen.Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes sehe sich der CENIT-Vorstand aufgrund der aktuell schwer einzuschätzende Situation nicht in der Lage, eine konkrete Umsatz- und Ertragsprognose abzugeben. Hier gelte es festzuhalten, dass die Gesellschaft einen Großteil der Umsätze im PLM-Geschäft mit Kunden aus der Automobilbranche, dem Luftfahrtbereich sowie aus der Produktionsindustrie erwirtschafte, die von der Covid-19-Pandemie besonders betroffen seien. Laut VDA (Verband der Automobilindustrie) belaufe sich der Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf um rund 25% unterhalb des Vorjahresniveaus und der VDMA (Verband Maschinen- und Anlagenbau) sehe für 2020 einen Umsatzrückgang zwischen 10 und 30%.Die Analysten würden die Prognosen ihrer zuletzt am 16.04.2020 veröffentlichten Researchstudie bestätigen, wonach sie für 2020 einen Umsatzrückgang in Höhe von 20% auf 137,37 Mio. EUR erwarten würden. In den kommenden Geschäftsjahren sollten deutliche Aufholeffekte zum Tragen kommen. Selbst beim von ihnen unterstellten Umsatzrückgang in Höhe von 20% sollte die Gesellschaft noch in der Lage sein, ein positives EBIT und Nachsteuerergebnis zu erzielen. Neben dem Umstand, dass ein großer Teil der operativen Kosten variabler Natur sei, seien bereits Maßnahmen zur Reduktion der operativen Kosten (bspw. Kurzarbeit) bereits umgesetzt worden.Auf Basis der unveränderten Prognosen bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 18,10 EUR je Aktie und vergeben der CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link