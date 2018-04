Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter/innen weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (11.04.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldman, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) und erhöhen ihr Kursziel.Die CENIT AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 mit dem Erwerb der französischen KEONYS-Gruppe eine nachhaltige Anhebung des Umsatzniveaus erreicht. Nach dem erstmaligen Einbezug des in Paris ansässigen Integrators und Resellers von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes zum 01.07.2017 seien die Umsätze auf 151,70 Mio. EUR geklettert, nachdem die CENIT AG in den Vorjahren ein Umsatzniveau im Bereich von jeweils 120 Mio. EUR erreicht habe. Bereinigt um die Akquisitionseffekte hätte die Gesellschaft einen leichten Umsatzrückgang um 0,8% auf 122,82 Mio. EUR (VJ: 123,77 Mio. EUR) ausgewiesen.Die deutliche Umsatzsteigerung finde sich im EBIT-Anstieg auf 12,84 Mio. EUR (VJ: 11,85 Mio. EUR) wieder, welcher jedoch nur unterproportional ausgefallen sei. Die daraus resultierende rückläufige EBIT-Marge auf 8,5% (VJ: 9,6%) sei so im Vorfeld erwartet worden. Hintergrund dessen sei das deutlich niedrigere Rentabilitätsniveau der neu erworbenen Gesellschaft, deren Umsätze überwiegend mit dem Vertrieb und der Integration von Fremdsoftware erzielt würden. Der EBIT-Beitrag der KEONYS belaufe sich auf 1,34 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge in Höhe von 4,6% entspreche. Stand-Alone hätte die Gesellschaft also ein EBIT in Höhe von 11,50 Mio. EUR (EBIT-Marge: 9,4%) erreicht, was eine nahezu konstante Margenentwicklung bedeutet hätte. Damit hätte die CENIT AG die zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 kommunizierte Ergebnis-Guidance eines unveränderten EBIT nahezu erreicht.Für das laufende Geschäftsjahr rechne die CENIT AG mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 25% und damit einer Fortsetzung der dynamischen Umsatzentwicklung. Alleine aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der KEONYS-Gruppe, die im abgelaufenen Geschäftsjahr lediglich für sechs Monate einbezogen sei, sollte hier ein signifikanter Basiseffekt bei den Umsatzerlösen zum Tragen kommen. Die KEONYS-Gruppe habe im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 55,73 Mio. EUR erwirtschaftet, hiervon 28,88 Mio. EUR seit der Zugehörigkeit zum CENIT-Konzern.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 24,00 EUR (bisher: 23,20 EUR) je Aktie ermittelt. Die leichte Kurszielanhebung sei dabei auf einen so genannten "Roll-Over"-Effekt zurückzuführen, da sie erstmalig die 2019er Prognosen in den konkreten Schätzzeitraum einbezogen hätten. Die höheren 2019er Prognosen würden eine höhere Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells bilden. Zu berücksichtigen sei dabei die aktuell hohe Dividendenrendite in Höhe von 5,0%.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldman, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 11.04.2018)