Tradegate-Aktienkurs CELLINK-Aktie:

16,50 EUR +2,48% (15.07.2020, 10:25)



Stockholm-Aktienkurs CELLINK-Aktie:

172,40 SEK +7,62% (15.07.2020, 10:29)



ISIN CELLINK-Aktie:

SE0013647385



WKN CELLINK-Aktie:

A2PX00



Ticker-Symbol CELLINK-Aktie:

49Z



Stockholm-Symbol CELLINK-Aktie:

CLNK-B



Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (15.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) unter die Lupe.Es gleiche einer Revolution im Labor: CELLINK biete innovative Zellkulturtechnologien aus dem Drucker an. Das schwedische Unternehmen entwickele neben der benötigten Biotinte auch die Drucker selbst. Das angelaufene Jahrzehnt könnte die Zeit des Durchbruchs für die Bioprinting-Industrie bedeuten - und CELLINK sei als aktiver Konsolidierer dick im Geschäft.CELLINK sei in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Das Management rund um CEO und Co-Gründer Erik Gatenholm habe in Sachen Technologien mächtig aufgerüstet und in Deutschland mit Dispendix und Cytena zwei Unternehmen gekauft. CELLINK gebe sich mit dem Status quo nicht zufrieden. CEO Gatenholm schließe weitere Zukäufe nicht aus.Interessierte Neueinsteiger sollten bei der hochspannenden CELLINK-Aktie aber nun einen klaren Kursrücksetzer abwarten. Langfristig verfüge der Wert jedoch über immenses Potenzial, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2020)Börsenplätze CELLINK-Aktie: