Börsenplätze CELLINK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CELLINK-Aktie:

36,30 EUR +21,40% (25.02.2021, 15:02)



ISIN CELLINK-Aktie:

SE0013647385



WKN CELLINK-Aktie:

A2PX00



Ticker-Symbol Deutschland CELLINK-Aktie:

49Z



Stockholm-Ticker-Symbol CELLINK-Aktie:

CLNK-B



Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (25.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Bioprinting-Spezialisten CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) unter die Lupe.Vor gut einem Jahr, am 24. Februar 2020, habe DER AKTIONÄR im Aktienreport "Neues Biotech-Kraftpaket - Hidden Champion vor dem Durchbruch" CELLINK aus Schweden vorgestellt. Damals habe der Titel bei Kursen um die zehn Euro notiert. Inzwischen notiere der Tipp rund 250 Prozent im Plus.Im fünften Quartal (kein Fehler, liege an der Umstellung vom gebrochenen Geschäftsjahr auf ein reguläres Kalenderjahr), das die Monate September bis Dezember 2020 umfasse, sei der Umsatz von CELLINK um 377 Prozent auf 239,2 Mio. Schwedische Kronen (umgerechnet 23,8 Mio. Euro) explodiert.Nicht nur die Umsatzentwicklung sei umwerfend, auch die Verbesserung auf der Ergebnisseite könne sich sehen lassen. Im fünften Quartal habe CELLINK unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Das EPS habe 0,26 Kronen (knapp 0,03 Euro) betragen nach einem Fehlbetrag von 0,48 Kronen (etwa 0,05 Euro) im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor.Die CELLINK-Aktie reagiere mit einem Kurssprung von rund 20 Prozent auf die exzellenten Zahlen. Jedoch sei in der Börsenbewertung von derzeit 1,8 Mrd. Euro schon sehr viel Fantasie eingepreist.Engagierte Anleger sollten den nächsten Teilverkauf in Erwägung ziehen - auch wenn CELLINK vor einer großen Zukunft steht, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)