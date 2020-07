Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

3,106 EUR -3,24% (08.07.2020, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

3,10 EUR -0,96% (08.07.2020, 11:53)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (08.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die CECONOMY-Stammaktie habe seit Mitte Mai (13.05.) deutlich zulegen (+32%) und auch den SDAX (+15%) outperformen können. Lusebrink führe dies neben dem positiven Börsenumfeld vor allem auf eine Gegenbewegung nach dem vorherigen deutlichen Kursrückgang (1 Jahr: -44%; relativ zum SDAX: -49 Pp) zurück. Zudem habe der Titel von der Meldung profitiert (13.05.), dass aufgrund der Lockerung der staatlichen Restriktionen wegen der Covid-19-Pandemie nahezu alle Niederlassungen des Unternehmens wieder geöffnet seien.Der Großaktionär Haniel (Aktienanteil: 22,7%) habe Ende Juni in einem Interview mit dem "manager magazin" den Druck auf die Geschäftsführung von CECONOMY erhöht und angekündigt, zukünftig einen stärkeren Einfluss nehmen zu wollen. Der Haniel-Vorstandsvorsitzende Schmidt sehe dabei einen akuten Handlungsbedarf. So sehe er die Abhängigkeit vom stationären Geschäft als zu groß und das Online-Geschäft als zu klein an und habe zudem eine Überarbeitung des Filialkonzepts gefordert. Zudem komme es Schmidt zufolge dabei nicht nur auf das strategische Konzept sondern auch auf die Konsequenz bei der Umsetzung an.Bei Letzterem sehe Lusebrink weiterhin Defizite bei CECONOMY (u.a. mehrfache Verschiebung der Präsentation des Transformationsplans). Er teile die Einschätzung von Schmidt und erwarte durch die stärkere Einflussnahme nun eine raschere Behebung der Defizite. Aufgrund der Zurücknahme der staatlichen Restriktionen v.a. im Kernsegment (DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn) erhöhe Lusebrink seine EPS-Prognosen (2019/20: +0,08 (alt: -0,13) Euro; 2020/21: +0,46 (alt: +0,43) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY-Aktie: