Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,194 EUR -3,23% (26.11.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,202 EUR -3,05% (26.11.2020, 14:12)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (26.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Mutterkonzern der beiden Elektronik-Märkte Media-Markt und Saturn komme nicht zur Ruhe. Nun solle der Chef des Aufsichtsrats ausgetauscht werden. Für die Spitze sei Telekom-Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt vorgeschlagen worden. Obwohl ein Analyst das Kursziel für die CECONOMY-Aktie nun um 38 Prozent angehoben habe, rausche der Wert ans SDAX-Ende. Die Hintergründe.Der langjährige Telekom-Manager solle damit auf Jürgen Fitschen folgen, der das Amt seit 2017 inne habe. Den Aktionären solle Dannenfeldt zur Hauptversammlung am 17. Februar 2021 als neues Mitglied vorgeschlagen und deren Zustimmung vorausgesetzt anschließend zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden.Dannenfeldt habe 26 Jahre lang bei der Deutschen Telekom gearbeitet, zuletzt als Finanzvorstand. Seit diesem Jahr sei er auch Aufsichtsratsmitglied beim Netzwerk-Ausrüster Nokia und bei der Unternehmensberatung Axxessio.Nicolas Champ von der britischen Investmentbank Barclays habe CECONOMY heute von "equal weight" auf "underweight" herabgestuft. Das Kursziel sei jedoch von 2,60 Euro auf 3,60 Euro erhöht worden.Die negative Studie habe die Aktien von CECONOMY am Donnerstag zurückgeworfen. Zeitweise sei der SDAX-Wert um mehr als sechs Prozent auf 3,96 Euro abgestürzt. Zur Wochenmitte hätten die Anteilsscheine des Elektronikhändlers ihre 50-Tage-Linie, die aktuell bei 4,16 Euro verlaufe, nur knapp gehalten. Zuvor seien sie bei knapp 4,50 Euro an einer Chart-Hürde gescheitert."Der Aktionär" habe CECONOMY nach einer Entspannung der Situation im Oktober als Trading-Tipp empfohlen. Die Kurzfrist-Spekulation sei aufgegangen. Doch mittel- bis langfristig werde das Unternehmen weiter um seinen Platz im Handel kämpfen müssen. Aufgrund verbessertem Online-Geschäft könnte der SDAX-Wert seinen Aufwärtstrend nach der laufenden Korrektur fortsetzen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)Mit Material von dpa-AFX