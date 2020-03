Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

2,817 EUR -15,94% (12.03.2020, 17:18)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

2,792 EUR -15,70% (12.03.2020, 17:26)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (12.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Turbulente Zeiten für CECONOMY, den Mutterkonzern von Saturn und Media Markt. Neben der COVID-19-Pandemie katapultiere ein erneuter Wechsel des CFOs bei Media Saturn Deutschland - der Dritte in zwei Jahren - den Aktienkurs bis zu zwölf Prozent ins Minus und ganz nah an ein neues Allzeittief.Anfang Februar habe CECONOMY noch einen um knapp 60 Prozent gestiegenen Nettogewinn verkündet und damit die Wirksamkeit des angestoßenen Konzernumbaus unterstrichen. Dennoch verlasse der bisherige Finanzchef für das wichtige Deutschlandgeschäft Peter Spitlbauer nach weniger als einem Jahr das Unternehmen. Trotz den Corona-Crashs und der erneut vakanten CFO-Position hebe Amy Curry von Morgen Stanley beim Elektronikhändler ihr Kursziel an.CECONOMY sehe sie nun wegen der angestoßenen positiven operativen Veränderungen bei 5,40 Euro statt 4,60 fair bewertet. Das Rating belasse sie auf "equal-weight". Goldman Analyst Richard Edwards sehe das anders und habe sein Kursziel von sechs auf 5,80 Euro gesenkt. Das Votum werde auf "neutral" belassen.Wegen des ungewissen Ausgangs der Viruspandemie senke das Haus generell seine Gewinnprognosen (EPS) für die großen europäischen Handelsunternehmen (ohne Online-Handel) in 2020 und 2021. Die Folge dieses Durcheinanders: Ein neues Allzeittief sei fast erreicht.Der Chart der CECONOMY-Aktie sei ein Desaster. Die Chance auf einen Turnaround habe das Coronavirus (vorerst) zunichte gemacht. Die CECONOMY-Aktie wurde ausgestoppt, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link