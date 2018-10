Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (09.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Der Elektronikhändler habe schlechte Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 veröffentlicht. Aktionäre und Aufsichtsrat dürften nun den Druck auf den Vorstand erhöhen. CEO Pieter Haas wirket ratlos.Haas brauche im Grunde ein Wunder, um das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Es sei schon ein starkes Stück, die erst vor fünf Wochen gesenkten Prognosen so deutlich zu verpassen. Nach dem Kurseinbruch komme CECONOMY nur noch auf einen Börsenwert von 2 Mrd. Euro - bei 21 Mrd. Euro Umsatz. Das könnte Investoren anlocken, zumal Großaktionär Haniel offenbar nicht abgeneigt sei, bei CECONOMY auszusteigen. Für Privatanleger gelte aktuell: Raus aus der Aktie, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:4,657 EUR -18,41% (09.10.2018, 10:10)