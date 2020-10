Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (23.10.2020/ac/a/nw)



Beim Elektronikhändler CECONOMY würden sich die Geschäfte weiter kräftig vom Einbruch im Frühjahr erholen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (30. September) hätten die Erlöse um 5,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro angezogen, wie das Unternehmen am Freitag in bekannt gegeben habe. Die Aktie lege im frühen Handel zu.Auf das Gesamtjahr gesehen reiche das zwar nicht mehr für ein Plus, aber immerhin habe der Umsatzrückgang eingedämmt werden können. Zudem habe sich die Umsatzdynamik im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bisher fortgesetzt, habe es geheißen. "Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 bleiben jedoch bestehen."Der Schwerpunkt in den kommenden Wochen liege auf dem bevorstehenden wichtigen Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft. Die Umsatzdaten für das vergangene Jahr seien keine große Überraschung mehr, nachdem das Unternehmen Mitte Oktober bereits mitgeteilt habe, dass die Geschäfte im Sommerquartal besser als erwartet gelaufen seien."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Der Aufwärtstrend ist intakt und könnte nach der Meldung vom Freitag an Dynamik gewinnen. Tradingchance, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 23.10.2020)