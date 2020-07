Börsenplätze CECONOMY-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

3,584 EUR +10,01% (16.07.2020, 15:55)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

3,63 EUR +11,15% (16.07.2020, 16:10)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (16.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Die Muttergesellschaft der Elektronikmärkte Media-Markt und Saturn habe vorläufige Zahlen zum im dritten Geschäftsquartal publiziert. Und überraschenderweise hätten diese über den eigenen Erwartungen gelegen. Die CECONOMY-Aktie springe daraufhin an die SDAX-Spitze.Die vorläufigen Quartalszahlen würden zwar einen Rückgang von rund 8,4 Prozent zeigen, der "sich ausschließlich als unmittelbare Auswirkung der COVID-19-Pandemie" verstehe, heiße es in einer Mitteilung von CECONOMY.Allein im April sei der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz auf rund 43 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahresmonat gesunken. Doch mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Märkte habe im Juni wieder ein Umsatzwachstum von rund 12 Prozent verzeichnet werden können. Positiv hätten sich nun auch Sparmaßnahmen ausgewirkt.Nun erwarte CECONOMY für das Geschäftsjahr 2019/20 "lediglich einen leichten Rückgang des währungsbereinigten Gesamtumsatzes". Das EBIT dürfte ohne Berücksichtigung von Ergebniseffekten bei 165 Mio. bis 185 Mio. Euro liegen. Darin werde voraussichtlich ein positiver Effekt zwischen 5,0 Mio. und 15 Mio. Euro bedingt durch die Einführung von IFRS 16 enthalten sein.Nach der etwas optimistischeren Prognose zum weiteren Geschäftsverlauf sei CECONOMY-Aktie um über neun Prozent auf 3,56 Euro nach oben geschossen. Damit nähere sich das Papier dem Zwischenhoch vom 8. Juni.Nach den vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer erhöhten Umsatzprognose sei die Kursreaktion gerechtfertigt. Für einen weiteren Aufschwung bedürfe es jedoch zählbarer Erfolge. Die Großaktionäre Haniel und Convergenta würden vom Umbruch zu mehr Online-Geschäft befindlichen Unternehmen eine neue Strategie erwarten. Das wird dauern, Käufe haben keine Eile, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link