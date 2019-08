Kursziel

CECONOMY-Aktie

(EUR) Rating

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,10 Halten Independent Research Lars Lusebrink 08.07.2019 6,00 Hold Baader Bank Volker Bosse 03.07.2019 5,80 Hold HSBC Andrew Porteous 03.07.2019 5,50 Equal weight Barclays Capital Nicolas Champ 22.05.2019 6,60 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 22.05.2019 6,20 Hold Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 22.05.2019 4,50 Underweight J.P. Morgan Georgina Johanan 21.05.2019

Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,748 EUR +1,30% (12.08.2019, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,74 EUR +0,81% (12.08.2019, 09:28)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (12.08.2019/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,60 oder 4,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG wird am 13. August die Zahlen für das 3. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Independent Research: Das Analysehaus hat das Kursziel von 5,90 auf 6,10 Euro erhöht und die Einstufung auf "halten" belassen. Er bewerte die angekündigte Lösung für die defizitären griechischen Aktivitäten positiv, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am 8. Juli vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Unsicherheit bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung nach wie vor hoch, da im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms noch die Lösung zahlreicher Probleme ausstehe. Hintergrund sei, dass die CECONOMY-Tochter Media-Saturn-Holding mit der Olympia Group die Gründung eines neuen Unternehmens zur Abdeckung des Marktes in Griechenland und Zypern vereinbart habe.Hingegen die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CECONOMY auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Bei der Elektronikhändler-Holding sei Geduld gefragt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am 22. Mai vorliegenden Studie. Das zweite Geschäftsquartal sei wegen einer ermutigenden Margenentwicklung in den deutschsprachigen Ländern besser verlaufen als erwartet. Die anderswo schrumpfende Profitabilität zeige aber, dass die Wende des Unternehmens noch in einem Frühstadium sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?