CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,00 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 11.02.2020 5,00 Underweight J.P. Morgan Georgina Johanan 10.02.2020 5,60 Halten Independent Research Lars Lusebrink 10.02.2020 5,50 Equal weight Barclays Capital Nicolas Champ 10.02.2020 6,50 Buy Baader Bank Volker Bosse 07.02.2020

Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (28.02.2020/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 oder 5,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG hat am 7. Februar die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. Februar habe der Elektronikhändler CECONOMY einen durchwachsenen Start in das neue Geschäftsjahr erwischt. Auf der einen Seit habe der Mutterkonzern der Elektronikketten MediaMarkt und Saturn sein Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft deutlich steigern können - hier habe sich das Sparprogramm positiv ausgewirkt. Auf der anderen Seite seien die Umsätze jedoch zurückgegangen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Zwar habe CECONOMY von Aktionstagen wie dem "Black Friday" profitiert. Wegen dieser Vorzieheffekte sei das Weihnachtsgeschäft jedoch schwächer ausgefallen.Der Umsatz sei um 0,8 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gesunken. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe hätten die Erlöse um 0,5 Prozent abgenommen. Dabei habe CECONOMY in West- und Südeuropa einen deutlicheren Umsatzrückgang hinnehmen müssen, unter anderem wegen eines schwachen Konsumklimas. In Deutschland habe das Unternehmen leicht an Umsatz verloren. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe um 7,6 Prozent auf 289 Millionen Euro zugelegt. Netto seien 170 Millionen verblieben, ein Wachstum von knapp 60 Prozent. Der Ausblick wurde bekräftigt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Baader Bank. Der dort zuständige Analyst Volker Bosse hat die Einstufung für den Wert nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Elektronikhändlers sei robust ausgefallen, schrieb Bosse in einer am 7. Februar vorliegenden Studie. Die Umsätze entsprächen zwar nur den Erwartungen, die Ergebnisse seien aber besser als erwartet gewesen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick: