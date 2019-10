Kursziel

CECONOMY-Aktie

(EUR) Rating

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,50 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 22.10.2019 5,00 Hold HSBC Emmanuelle Vigneron 21.10.2019 5,20 Hold Baader Bank Volker Bosse 18.10.2019 5,40 Halten Independent Research Lars Lusebrink 18.10.2019 6,40 Neutral Merrill Lynch Xavier Le Mené 09.10.2019 6,50 Hold Commerzbank AG Jürgen Elfers 23.08.2019 4,50 Underweight J.P. Morgan Georgina Johanan 14.08.2019

Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,408 EUR +0,18% (22.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,388 EUR -0,50% (22.10.2019, 19:01)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen.







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 oder 4,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG präsentiert am 24. Oktober die Zahlen für das vierte Quartal 2019.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Investmentbank Bank of America (BofA). Der dort zuständige Analyst Xavier Le Mené hat die Einstufung für den Titel vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Der Elektronikhändler dürfte in Deutschland und der Schweiz erneut unter Druck gestanden haben, schrieb Le Mené in einer Branchenstudie vom 9. Oktober. Der Analyst rechne vor allem dank niedriger Vorjahreswerte mit einem kleinen Absatzplus von 1,0 Prozent.Hingegen eine der niedrigsten Kursprognosen für CECONOMY kommt von HSBC. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für die Aktie anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze von 5,80 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Nach nur sieben Monaten im Amt verlasse Vorstandschef Jörn Werner bereits wieder den Elektronikhändler, schrieb Analystin Emmanuelle Vigneron in einer am 21. Oktober vorliegenden Studie. Dies eröffne eine neue Ära der Unsicherheit für die CECONOMY-Aktie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?