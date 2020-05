Kursziel

CECONOMY-Aktie

(EUR) Rating

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,20 Equal-Weight Morgan Stanley Geoff Ruddell 12.05.2020 2,00 Hold HSBC Emmanuelle Vigneron 21.04.2020 2,10 Halten Independent Research Lars Lusebrink 21.04.2020 3,50 Hold Kepler Cheuvreux - 21.04.2020 2,00 Reduce Baader Bank Volker Bosse 20.04.2020 3,30 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 20.04.2020 2,30 Hold Warburg Research Thilo Kleibauer 20.04.2020 5,00 Underweight J.P. Morgan Georgina Johanan 17.04.2020 5,50 Equal weight Barclays Capital Nicolas Champ 10.02.2020

6,75 EUR +1,12% (12.05.2020, 17:35)



6,735 EUR +1,53% (12.05.2020, 12:58)



DE0007257503



725750



CEC



MTAGF



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (13.05.2020/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,50 oder 2,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG wird am 14. Mai die Zahlen für das zweite Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 5,40 auf 4,20 Euro gesenkt, die Bewertung jedoch auf "equal-weight" belassen. Analyst Geoff Ruddell widmete sich in einer am 12. Mai vorliegenden Branchenstudie dem "Einzelhandel in einer post-Covid-Welt". Die Corona-Krise werde die Branche nachhaltig verändern, so der Experte. Im gewichteten Schnitt habe der Analyst seine Schätzungen für das laufende Jahr um 65 und für 2021 um 40 Prozent gesenkt. Mit seinen Favoriten AB Foods, Kingfisher und Marks & Spencer stufe Ruddell nur drei Papiere positiv ein.Eine der niedrigsten Kursprognosen für CECONOMY kommt dagegen u.a. von der britischen Investmentbank HSBC. Die dort zuständige Analystin Emmanuelle Vigneron hat das Kursziel für die Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers nach einem Verlust im zweiten Geschäftsquartal von 5,30 auf 2,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Die Unsicherheit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei bei dem angeschlagenen Elektronikhändler höher als bei Wettbewerbern, schrieb Analystin Emmanuelle Vigneron in einer am 21. April vorliegenden Studie. Für den geplanten Geschäftsumbau sei dies keine gute Zeit. Die Expertin habe ihre Prognosen für das Unternehmen deutlich gekürzt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: