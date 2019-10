In Tschechien habe die Prager Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Premier Babis wegen vermeintlichen Subventionsbetrugs eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht. Der oberste Staatsanwalt könne diese Entscheidung theoretisch noch kippen. Staatspräsident Zeman habe für diesen Fall bereits eine Begnadigung von Babis in Aussicht gestellt, was von der Opposition heftig kritisiert gewesen sei. Zeman selbst entgehe einer Klage vor dem Verfassungsgericht wegen vermeintlicher Verstöße gegen die Verfassung. Ein entsprechender Vorstoß konservativer Abgeordneter habe im Senat keine Mehrheit gefunden. Wenig Veränderung habe es in Tschechien bei den volkswirtschaftlichen Daten gegeben. Einzelhandel, Industrieproduktion, Inflation und Arbeitsmarkt würden eine weiterhin recht robuste Konjunktur anzeigen.



Erstmals seit 2010 habe die in Ungarn regierende Fidesz Partei von Premier Orban signifikante Wahlniederlagen erlitten. Bei den Kommunalwahlen am 13. Oktober habe sie in der Hauptstadt Budapest und in weiteren neun Städten gegen die Kandidaten der vereinten Opposition verloren. Sie bleibe aber landesweit klar die dominierende Kraft. Eine politische Richtungsänderung in Ungarn als Folge der Wahl sei vorerst nicht zu erwarten, ebenso wenig dürfte es größere wirtschaftspolitische Auswirkungen geben.



Die Aktienmärkte der CE3-Staaten hätten im September allesamt zugelegt. Der Budapester Aktienindex habe 2% höher geschlossen, gefolgt von Warschau (+1%) und Prag (+0,5%). (Ausgabe Oktober 2019)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die regierende PiS in Polen hat bei den Parlamentswahlen am 13.10. erneut eine absolute Mehrheit der Parlamentssitze im Unterhaus gewonnen (voraussichtlich 239 von 460 Sitzen, mit rund 44% der Stimmen) und dabei ihre Mehrheit leicht ausgebaut, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Im Oberhaus hingegen scheine sie diese knapp verfehlt zu haben und nur auf 49 von 100 Mandaten zu kommen. Die Wahlbeteiligung sei mit ca. 61% so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr gewesen. Volkswirtschaftlich habe vor allem ein unerwartet kräftiger Anstieg der Arbeitslosenrate auf 5,8% im August herausgestochen. Erwartet worden sei ein gegenüber Juli unveränderter Wert von 5,2%.