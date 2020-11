Wien (www.aktiencheck.de) - In allen drei CE-Ländern hat sich die Infektionsdynamik mit dem neuen Corona-Virus deutlich verschlechtert, vor allem in Polen, das noch bis vor kurzem sehr gut durch die Pandemie gekommen ist, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management im aktuellen em-report.



Im Zuge dessen gebe es, wie in vielen anderen europäischen Staaten, massive neue Einschränkungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Das werde sich in weiterer Folge natürlich negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Die Septemberzahlen zu Industrieproduktion und Einzelhandel seien gut gewesen und hätten meist über den Erwartungen gelegen. Sie würden aber noch nicht die verschlechterte Pandemiesituation widerspiegeln.



In Tschechien hingegen, wo man schon länger stark steigende Neuinfektionen verzeichne, hätten die Septemberdaten unter den Erwartungen und unter den Zahlen für Juli/August gelegen. Wenig überraschend angesichts der Gesamtsituation hätten sich bei den tschechischen Kommunal- und Senatswahlen im Oktober erhebliche Mandatsverluste für die Regierungsparteien abgezeichnet. Die Aktienmärkte der Region hätten im Oktober allesamt nachgegeben, am stärksten in Polen mit einem Minus von fast 12%. Die Verluste in Ungarn (-2%) und Tschechien (-3%) hätten sich in sehr viel moderateren Bahnen bewegt. Auch an den CE3-Aktienmärkten habe es in der ersten Novemberhälfte kräftige Kursanstiege gegeben. (em-report Ausgabe November 2020) (23.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.