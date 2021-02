Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (10.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei eine Meldung aus der Kategorie: "Das fehlte gerade noch!" Die Aktie von CD PROJEKT sei nach dem Desaster mit dem Game "Cyberpunk" ohnehin unter Druck geraten. Während sich der Kurs gerade einigermaßen stabilisiert habe, gebe es nun eine neue Hiobsbotschaft vom polnischen Spieleentwickler - Ausgang: ungewiss.CD PROJEKT sei offenbar Opfer einer Cyber-Attacke geworden und habe gestern ein Erpresserschreiben veröffentlicht. Darin werde mit der Veröffentlichung von internen Dokumenten und Quellcodes von diversen Gaming-Hits gedroht, sollte CD PROJEKT nicht innerhalb von 48 Stunden mit den Erpressern Kontakt aufnehmen.In dem Schreiben heiße es, Investoren würden dann das Vertrauen in das Unternehmen verlieren "und die Aktie wird noch tiefer als bisher absacken". Die Dokumente sollten unter anderem aus den Bereichen Buchhaltung, Rechtsabteilung und Öffentlichkeitsarbeit stammen.CD PROJEKT weigere sich, der Forderung nachzugeben und habe unter anderem die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Kundendaten seien wohl nicht betroffen.Die Aktie habe gestern nach der Meldung bereits deutlich nachgegeben. Der jüngste Kurs-Anstieg nach dem Tweet von Elon Musk sei größtenteils schon wieder Geschichte. Wie brisant die internen Daten wirklich seien, lasse sich von außen nicht beurteilen. Ein Kauf der Aktie dränge sich nicht zuletzt angesichts des drohenden Leaks derzeit nicht auf. CD PROJEKT bleibe angesichts der Erfolgsgeschichte in den vergangenen Jahren aber grundsätzlich ein spannendes Gaming-Unternehmen.Die CD PROJEKT-Aktie gehört auf die Watchlist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link