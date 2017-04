Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch beschlossen, dass die Renten für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zum 1. Juli 2017 in Ostdeutschland um 3,59 Prozent und in den alten Bundesländern um 1,9 Prozent steigen werden, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:



"Rentnerinnen und Rentner können sich auch in diesem Jahr über ein Plus bei ihrer Rente freuen. Die Erhöhung steigert erneut die Kaufkraft der Rentner, insbesondere im Osten. Damit schreitet die Rentenangleichung weiter und schneller voran als gedacht. Das spart Steuermilliarden. Durch die jetzige Erhöhung werden Rentner im Osten 96 Prozent des West-Rentenwerts erreichen. Die in der Koalition geplante Rentenanpassung wird die Lücke zwischen West und Ost zukünftig komplett schließen. Voraussetzung dafür sind die guten Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt und eine erfolgreiche Wirtschaft." (Pressemitteilung vom 26.04.2017) (27.04.2017/ac/a/m)





