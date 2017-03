"Mit der Absenkung der Mindestinvestitionssumme von 2.000 Euro auf 500 Euro werden noch mehr Bürger von diesem Programm profitieren. Die Förderung auch kleinerer Einbruchsschutzmaßnahmen macht das Programm nicht nur für Eigentümer sondern auch für Mieter interessant.



Präventive Maßnahmen allein sind aber nicht ausreichend. Wesentlich ist eine ausreichende Präsenz der Polizei vor Ort. Der Bund wird in den nächsten Jahren die Zahl der Bundespolizisten noch einmal massiv erhöhen. Hieran müssen sich zahlreiche Länder ein Beispiel nehmen. Denn sie sind in erster Linie für den Schutz der Bürger vor Ort verantwortlich.



Die Union fordert weiterhin, dass der Wohnungseinbruchsdiebstahl endlich als Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr eingestuft wird. Die Verfahren können dann nicht mehr so leicht eingestellt werden und es gibt bessere Ermittlungsmöglichkeiten. SPD und Bundesjustizminister haben sich dieser Forderung aber bisher verweigert." (22.03.2017/ac/a/m)





Ab sofort kann ein Zuschuss in Höhe von 10 Prozent der investierten Mittel bereits ab einer Baumaßnahme von 500 Euro bei der KfW beantragt werden. Die bisherige Mindestinvestitionssumme lag bei 2000 Euro. Hierzu erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer: