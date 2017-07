Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Anders als das, was manche im Vorfeld erwartet hatten, ist die Abschlusserklärung des G20-Gipfels ein sehr gutes und ausgewogenes Ergebnis, so der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es gelungen, in der Handelspolitik alle 20 Teilnehmer beieinander zu halten. Das Bekenntnis zu Freihandel bei gleichzeitiger Anerkennung der Tatsache, dass es legitime Abwehrinstrumente geben muss, stellt ein ausbalanciertes Resultat dar. In der Klimapolitik sind die unterschiedlichen Haltungen der 19 einerseits und der USA andererseits benannt worden, das gemeinsame Ziel einer Reduzierung der Treibhausgase wurde aber immerhin unterstrichen. Auch hier hat der Gipfel unter der Regie von Angela Merkel das Maximum dessen erreicht, was an Kompromiss möglich war. Die Verständigung von Donald Trump und Wladimir Putin auf einen Waffenstillstand in Teilen Syriens zeigt, wie wichtig es sein kann, dass sich führende Politiker persönlich begegnen und miteinander reden. Genau das wird mit solchen Spitzentreffen wie der G20 auch bezweckt. (Pressemitteilung vom 09.07.2017) (10.07.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.