Berlin (www.aktiencheck.de) - Bundesjustizminister Heiko Maas hat gegenüber der "Bild-Zeitung" erklärt, dass "es in einer deutschen Großstadt nie wieder einen solchen Gipfel geben wird". Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Stephan Harbarth:



"Die Einlassung des Bundesjustizministers ist eine Kapitulation vor dem Mob der Straße. Wir können es nicht zulassen, dass gewalttätige Extremisten in Deutschland darüber bestimmen, wo ein solcher Gipfel ausgetragen wird. Genau einen solchen Erfolg haben sich die Extremisten gewünscht. Auch der Ruf des Justizministers nach harten Strafen ist wohlfeil und läuft ins Leere, wenn man bedenkt, dass in Hamburg nur ein paar Dutzend Haftbefehle ausgestellt worden sind. Wir erwarten vom Bundesjustizminister eine Antwort auf Frage, warum ein Mob die Stadt Hamburg in ein Bürgerkriegsgebiet verwandeln kann, es aber schließend nur zu wenigen Haftbefehlen kommt. Hier muss Maas ansetzen." (10.07.2017/ac/a/m)





