Was ist CBD-Öl?

Ist CBD-Öl legal?

Kann CBD bei psychischen Problemen helfen?

Ist CBD sicher?

CBD scheint überaus sicher zu sein. Tatsächlich wurde die Anwendung von CBD bei Epilepsie bei Kindern untersucht Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Anwendung sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sicher ist. CBD hat zwar Auswirkungen auf die Entspannung des Körpers und hilft bei Schmerzen, beeinflusst jedoch nicht wie Opioid-Medikamente die Atmungszentren des Gehirns. Deshalb gibt es auch keine Bedenken.



Seit den 1960er Jahren sammelt die medizinische Forschung Ergebnisse, die die Sicherheit von CBD belegen. Übliche Dosierungen von 10 mg bis 100 mg pro Tag zeigen keine negativen Auswirkungen. Auch in einer Studie, bei der Patienten 1.280 mg täglich einnahmen, traten keine Probleme auf.



Man sollte jedoch beachten, dass CBD aufgrund der Funktionsweise der Leber die Wirkung anderer Medikamente beeinträchtigen kann. Es ist immer eine gute Entscheidung, sich mit seinem Hausarzt auszutauschen, bevor man neue Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt – speziell, wenn man ohnehin schon verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt.



Kann CBD-Öl bei einem Drogentest zu einem positiven Ergebnis führen?

Da CBD praktisch kein THC enthält, besteht theoretisch keine Chance, dass es zu einem positiven Drogenurintest kommt. Dennoch ist es wichtig, CBD von Nutraceutical-Unternehmen zu beziehen, die es aus Hanfsorten mit dem niedrigsten THC-Gehalt herstellen.



Wie viel CBD-Öl sollte man zu sich nehmen?

Normalerweise empfiehlt es sich, ein- oder zweimal täglich mit 15 mg CBD zu beginnen. Das Öl wird am besten zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen. Anstatt es sich selbst zu verschreiben, empfiehlt es sich jedoch, mit einem Arzt zusammenzuarbeiten, der über Kenntnisse in Naturmedizin verfügt und Erfahrung mit CBD hat, insbesondere, wenn Sie andere Medikamente einnehmen und / oder wenn Sie psychische Symptome haben, die schwerwiegend sein können.



Was ist mit den beliebten CBD-Getränken und Lebensmitteln?

Derzeit versuchen viele Unternehmen, ihre Regale mit CBD-infundierten Produkten zu füllen. Es ist zu vermuten, dass viele dieser Produkte keine gute Qualität aufweisen und möglicherweise wenig bis gar kein CBD enthalten. Wenn Sie CBD-Öl als Ergänzung für Ihre psychische Gesundheit verwenden möchten, sollten Sie Ihren Arzt nach einer hochwertigen Version befragen, die Sie in der vorgeschriebenen Dosierung einnehmen sollten.



Denken Sie daran: Angstzustände in Kombination bekämpfen

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es nicht empfiehlt, nur Nahrungsergänzungsmittel gegen Angstzustände einzunehmen, sondern eine Ernährungs- und Lebensstiländerungen vorzunehmen und dafür stressabbauende Rituale und Therapien einzusetzen. Nur so lässt sich eine vollständige Heilung erreichen. Suchen Sie Ihren Arzt regelmäßig auf. CBD ist eine sehr gute Ergänzung, funktioniert jedoch in Kombination mit natürlichen Anwendungen noch perfekter.









Cannabidiolöl (CBD) ist ein natürliches Öl auf pflanzlicher Basis, das Phyto- (Pflanzen-) Chemikalien enthält, die als Cannabinoide bezeichnet werden. Man kann Cannabis CBD bestellen – ganz legal in online-Shops im Internet. Cannabinoide sind Wohlfühlmoleküle, die ganz natürlich vom Körper gebildet werden, wenn wir uns entspannt und sicher fühlen. Die Stoffe werden auch freigesetzt, wenn man gut schläft und Sport treibt. Cannabinoide werden an kleine Docking-Stationen in unserem Körper gebunden, den sogenannten Cannabinoidrezeptoren, die diese Wohlfühlreaktionen stimulieren. Das Hauptmolekül der Cannabinoide, das 1992 entdeckt wurde, heißt Anandamid und wird im Sanskrit als "Glückseligkeitsmolekül" übersetzt.Das Cannabinoidsystem ist der Schlüssel, der dem Körper hilft, sich selbst im Gleichgewicht zu halten. Das System sorgt dafür, dass Magen und Darm gut funktionieren, dass Entzündungen unterdrückt und Schmerzen gelindert werden, damit man eine positive Stimmung ausstrahlt. Untersuchungen belegen, dass die Cannabinoide aus dem CBD den Abbau von Anandamid stoppen können. Je mehr Anandamid wir im Körper haben, umso größer ist das Glücksgefühl.CBD aus Hanf ist in Deutschland legal. Wie bereits erwähnt, verfügt CBD über keine wirksame Menge an THC. Infolgedessen gibt es keine rechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit Cannabis.Seit vielen Jahren veröffentlich das Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation eine lange Liste von positiven CBD-Wirkungen. Studien an Tieren und Menschen haben gezeigt, dass CBD Isolationsgefühle senken, Autismus-Symptome lindern und Auswirkungen von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) reduzieren kann. Es scheint, dass mit dem Hippocampus ein Bereich des Gehirns stimuliert wird, der für positive Emotionen und ein funktionierendes Gedächtnis verantwortlich ist.Eine Studie belegt, dass CBD Angstzustände reduziert, wie es mit der Einnahme von Ipsapiron und Diazepam (Valium) bekannt ist. In einer randomisierten klinischen Studie aus dem Jahr 2012 wurden die Vorteile von CBD bei Psychosen untersucht. In dieser Studie erhielten 40 Patienten CBD beziehungsweise ein Antipsychotikum. Beide Behandlungsarten zeigten die gleichen positiven Ergebnisse. Die Gruppe derjenigen, die mit CBD versorgt wurden, zeigten jedoch deutlich weniger Nebenwirkungen und wiesen keine Probleme mit Gewichtszunahme oder hormonellen Dysregulation auf – den häufigen Nebenwirkungen von Antipsychotika.