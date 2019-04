Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

32,05 EUR +0,53% (02.04.2019, 11:09)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

31,80 EUR -0,31% (02.04.2019, 14:09)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (02.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zur Akkumulierung der Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und erhöht das Kursziel von 34 auf 36 Euro.In der vergangenen Woche, am 28. März, habe das Unternehmen den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Die Zahlen seien sehr gut ausgefallen mit einem Rekordniveau beim Nettogewinn, dem FFO und anderen wichtigen Key Metrics und Scharff habe bereits Anfang März nach Bekanntgabe des sehr hohen Bewertungsergebnisses sein Kursziel für die Gesellschaft von 33 Euro auf 34 Euro erhöht. Der Nettogewinn habe von einem deutlichen Anstieg in der Portfolio Size um 17% auf 4,5 Mrd. Euro, einem sehr guten Vermietungsergebnis, einem weiter sehr hohen Vermietungsstand von über 94% und von weiter rückläufigen Finanzierungskosten, die sich in einem Cost of Debt von nur noch 1,7% (2017: 1,9%, 2016: 2,3%) ausdrücken würden, profitiert. Somit sei der Nettogewinn um 30% auf 305 Mio. Euro erstmals über die 300-Mio.-Euro-Marke gestiegen. Beim FFO I habe ebenfalls eine deutliche Steigerung um 11% auf 118,5 Mio. Euro erzielt werden können, womit das selbst gesetzte Ziel von mindestens 115 Mio. Euro übertroffen worden sei.Scharff gehe davon aus, dass die gute Geschäftsentwicklung und auch die gute Entwicklung der CA Immobilien Anlagen-Aktie weiter anhalte. Allein seit seiner letzten Kaufempfehlung vom 6. März habe die Aktie um 6% in knapp 4 Wochen zugelegt. Das vom Management ausgegebene Target von mindestens 125 Mio. Euro für den 2019er FFO I halte er für realistisch und vielleicht sogar etwas zu vorsichtig. Von daher könnte die Gesellschaft hier einmal mehr positiv überraschen.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die CA Immobilien Anlagen-Aktie nach dem Zahlenwerk von 34 Euro abermals herauf auf nun 36 Euro, nimmt aber nach dem jüngsten Kursanstieg sein Rating von "buy" auf "accumulate" zurück. (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: