Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

29,55 EUR +1,72% (24.03.2022, 08:00)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

28,95 EUR -0,17% (24.03.2022, 09:21)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wiener Börse-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (24.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.CA Immo's GJ 21-Ergebnisse würden Effekte der Kapitalrotationsstrategie und geringeren Auslastung zeigen, welche die Mieteinnahmen belasten würden. Die starken Neubewertungseffekte und der Verzicht auf eine reguläre Dividende seien bereits vorangekündigt worden.Zwei wichtige Aspekte der GJ 21-Ergebnisse seien bereits früher in diesem Jahr angekündigt worden: Zum einen die starken Neubewertungsgewinne des CA Immo-Portfolios in Höhe von EUR 541 Mio. für das Jahr (Q4: EUR 356 Mio.) und zum anderen, dass das Unternehmen aufgrund der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten und der Anfang des Monats ausbezahlten "Superdividende" (EUR 2,5 je Aktie) keine Dividende aus dem GJ 21 Gewinn zahlen werde. Ansonsten hätten die gestern veröffentlichten Zahlen im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, auch wenn die Auslastung um weitere 1,1 Prozentpunkte auf 88,9% im Quartalsvergleich zurückgegangen sei.Die Mieteinnahmen im Jahr 2021 hätten sich auf 229 Mio. (erwartet EUR 231 Mio.) belaufen und ca. 2,7% unter dem Niveau von 2020 gelegen, was gleichermaßen auf die geringere Auslastung in CEE und auf Veräußerungen zurückzuführen sei. Die Nettomieteinnahmen seien mit EUR 199,5 Mio. (GJ 20: EUR 210 Mio.) leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten sich im vierten Quartal auf EUR 46,7 Mio. (durchschnittlich Q1-3 EUR 50,9 Mio.) belaufen. Immobilienverkäufe hätten EUR 59 Mio. zum Ergebnis beigetragen, womit die EBITDA Markterwartungen mit EUR 210 Mio. übertroffen worden seien.Zu der angekündigten Rekordaufwertung der Immobilien hätten vor allem die beschleunigten Wertsteigerungen in zwei Kernmärkten der CA Immo beigetragen: Berlin und München, die mit EUR 298 Mio. den Großteil des Gesamtwerts von EUR 541 Mio. ausgemacht hätten. Entwicklungsprojekte der CA Immo seien mit EUR 200 Mio. aufgewertet worden. Folglich habe CA Immo ein beeindruckendes IFRS-Nettoergebnis von EUR 480 Mio. (GJ 20: EUR 289 Mio.) verzeichnet, das den EPRA Buchwert von EUR 40,1 gestützt habe. Der Wert sei von 41,8 EUR im dritten Quartal aufgrund der im Dezember gezahlten Dividende von 2,50 EUR gesunken. Die zweite Tranche der Sonderdividende in Höhe von 2,50 EUR je Aktie sei vergangene Woche ausgezahlt worden (Gesamt EUR 252 Mio.). Die liquiden Mittel hätten sich zum Jahresende 2021 auf EUR 633 Mio. belaufen.Die Funds from Operations (FFO I, Cash-Ergebnis) hätten sich auf EUR 128,3 Mio. belaufen, womit das Unternehmensziel (EUR 128 Mio.) genau getroffen worden sei und auch die Schätzung der Analysten der RBI von EUR 129 weitgehend erfüllt worden sei. Im GJ 2020 habe der FFO I ein Niveau von EUR 134 Mio. erreicht, wobei der Rückgang auf den bereits erwähnten Veräußerungs- und Auslastungseffekt zurückzuführen sei.Unsere letzte Empfehlung zu CA Immo lautete "halten", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen