Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (23.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).Das Unternehmen habe heute seinen 2016 Geschäftsbericht veröffentlicht. Mit einem FFO I von 97 Cent je Aktie habe CA Immo mit einem Plus von 18% deutlich über dem Vorjahreswert von 82 Cent und ebenfalls deutlich über den angestrebten 90 Cent gelegen. Die Nettomieterlöse seien um 8,5% gegenüber dem Vorjahr auf 147 Mio. Euro gestiegen. Das Bewertungsergebnis habe mit 138 Mio. Euro in etwa mit der Analystenprognose übereingestimmt und der Nettogewinn habe mit 184 Mio. Euro leicht über der Analystenerwartung von 178 Mio. Euro gelegen.Im Zuge des positiven Ergebnisses habe die Firma angekündigt, mit einer Ausschüttungsquote von 70% des FFO I, ihre 2016er Dividende auf 65 Cent zu erhöhen, was somit klar über den Analysten- und den Markterwartungen liege. Dies sei ein sehr gutes Zeichen, dass sich das Unternehmen trotz einer gut gefüllten Developmentpipeline in einer sehr komfortablen finanziellen Position sei.Seit dem letzten Update des Analysten vom 24. November nach den Neunmonatsergebnissen habe sich die CA Immobilien Anlagen-Aktie gut entwickelt und sei bereits um 16% auf über 19 Euro angestiegen. Die Kombination der oben genannten Punkte sollte die Aktie noch weiter steigen lassen und den derzeit 40% hohen Abschlag zum EPRA NAV abbauen. Der EPRA NAV je Aktie sei nämlich von 24,32 Euro per Ende 2015 auf 26,74 Euro je CA Immo-Aktie per Ende 2016 steil um 10% angestiegen.Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: