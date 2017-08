Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

22,828 EUR -0,96% (24.08.2017, 22:25)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

22,93 EUR +1,96% (24.08.2017, 17:33)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.08.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und erhöht das Kursziel von 24 auf 25 Euro.Das Unternehmen habe am Donnerstag seinen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2017 veröffentlicht und zu einem Conference Call am Nachmittag eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erörtern. Die Zahlen seien sehr gut ausgefallen und die Ergebnisqualität sei noch einmal deutlich höher als vor einem Jahr gewesen. Die Netto-Mieteinnahmen seien um 11% gestiegen, von 72 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2016 auf nunmehr 80 Mio. Euro. Die Firma habe zudem eine sehr gute Vermietungsleistung vorzuweisen, sowohl bei Bestandsimmobilien als auch bei den aktuellen Developments, insbesondere in Städten wie Bukarest, Budapest und Berlin, so dass die Analysten von SRC Research auch recht optimistisch für die Mieteinnahmen der nächsten Quartale und des kommenden Geschäftsjahres gestimmt seien.Das cash-getriebene EBITDA-Ergebnis sei im ersten Halbjahr um 18% auf über 72 Mio. Euro gestiegen. Bei den FFO I Cash-Erlösen habe das Bild mit einem Anstieg von über 28% auf über 56 Mio. Euro noch besser ausgesehen. Dementsprechend habe das Management die Guidance für das Gesamtjahr (FFO I über 100 Mio. Euro) bestätigt, was den Analysten gegenwärtig vielleicht etwas konservativ erscheine. Das Vorsteuerergebnis sei mit 135 Mio. Euro praktisch unverändert zum Vorjahr (1H 2016: 137 Mio. Euro) geblieben, während der Nettogewinn von 99 Mio. Euro auf 105 Mio. Euro sogar um 6,5% habe zulegen können, obwohl das Bewertungsergebnis mit 40 Mio. Euro bei fast nur noch einem Drittel des Vorjahres (1H 2016: 113 Mio. Euro) gelegen habe.Der Grund für das gute Abschneiden der Bottom Line sei neben dem guten Vermietungsergebnis in den niedrigen Finanzierungskosten zu suchen gewesen, die nochmals rapide abgenommen hätten. Im ersten Quartal 2017 hätten die Finanzaufwendungen noch bei 10,2 Mio. Euro gelegen und seien im zweiten Quartal 2017 auf 8,3 Mio. Euro nochmals um 23% zurückgekommen. Die Gesellschaft habe viele Darlehen zu sehr guten Konditionen verlängern können, so dass man auch in den nächsten Jahren mit extrem niedrigen Finanzierungskosten rechnen könne.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das buy-Rating für die CA Immobilien Anlagen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 24 auf 25 Euro angehoben, zumal auch der Triple NAV je Aktie in den ersten sechs Monaten um 3% auf 25,26 Euro zulegen konnte. (Analyse vom 24.08.2017)Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: