Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (01.08.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Stramm auf Wachstumskurs - AktienanalyseDer IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) wächst weiter rasant, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Gemäß vorläufigen Zahlen sei der Umsatz im zweiten Quartal um satte 40 Prozent auf knapp 422 Mio. Euro gestiegen. Bereinigt um Wechselkurse und Zukäufe habe das Plus knapp 32 Prozent betragen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 29 Prozent auf 28,5 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen seien damit um Längen geschlagen worden. Entsprechend euphorisch sei die Reaktion der Börse ausgefallen: Die Aktie sei nach den Vorab-Zahlen prozentual zweistellig nach oben geschnellt, in der Spitze auf 55,40 Euro. Die alte Bestmarke aus dem Mai 2018 sei damit Geschichte.Auch von Analysten habe es viel Lob gegeben. Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser habe sich insbesondere vom organischen Wachstum beeindruckt gezeigt, das deutlich über seinen Schätzungen gelegen habe. Das sei ein klarer Beweis dafür, dass sich die Investitionen in das Cloud-Geschäft auszahlen würden und das Unternehmen das richtige Produkt habe, um von der hochdynamischen Nachfrage nach Hybrid-Cloud-Lösungen zu profitieren, so Wunderlich. Er vermute zudem, dass auch das dritte Quartal von einer ähnlich starken Dynamik geprägt sein dürfte. Denn dann kämen unter anderem mehrere große Cloud-Kunden hinzu. Zudem sollte Cancom von dem zuletzt starken Auftragseingang Umsätze generieren.Kurzum: Die Wachstumsstory des auf Mietsoftware spezialisierten Unternehmens sei vollkommen intakt. Die Charttechnik sowieso, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2019)Börsenplätze CANCOM-Aktie: