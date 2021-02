Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (04.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Ein starkes Schlussquartal habe die CANCOM-Aktie mächtig angetrieben. Die im ersten Halbjahr schwache und im dritten Quartal nur solide Profitabilität im Schlussquartal sei dank einer Erholung im lukrativen Dienstleistungsgeschäft spürbar gestiegen. Analysten heben den Daumen.Vor allem im vierten Quartal habe der deutsche IT-Dienstleister deutlich zulegen können. Der "Lockdown light" habe im Unterschied zum zweiten Quartal 2020 und entgegen der ursprünglichen Einschätzung nur für geringfügige Einschränkungen im margenstarken Servicegeschäft gesorgt."Der Aktionär" habe am vergangenen Freitag die nächsten Ziele für die CANCOM-Aktie zwischen 50 und 53,50 Euro genannt. Mit dem heutigen Kursprung habe das Papier sogar noch einen Schnaps mehr zugelegt. Investierte Anleger sollten den Kurssprung nutzen, um erste Teilgewinne zu realisieren. Mit dem Rest könne man auf eine Trendfortsetzung Richtung 60 Euro spekulieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:53,45 EUR +6,99% (04.02.2021, 14:31)