XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

40,38 EUR -1,51% (21.10.2020, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

40,32 EUR -2,84% (21.10.2020, 16:11)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (21.10.2020/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller SFM UK Management LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CANCOM SE sukzessive an:Die Leerverkäufer von SFM UK Management LLP attackieren die Aktien des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) weiterhin.Die Finanzprofis von SFM UK Management LLP mit Sitz in London, England, haben am 20.10.2020 ihre Short-Position von 0,72% auf 0,82% der CANCOM-Aktien erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von CANCOM SE:1,09% Marshall Wace LLP (15.10.2020)1,10% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (26.12.2016)1,00% Soros Fund Management LLC (14.06.2018)0,84% CapeView Capital (13.10.2020)0,90% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (15.10.2020)0,82% SFM UK Management LLP (20.10.2020)0,73% Canada Pension Plan Investment Board (02.10.2020)0,64% Naya Capital Management UK Limited (06.10.2020)0,56% BODENHOLM CAPITAL AB (18.07.2019)Börsenplätze CANCOM-Aktie: