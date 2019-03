Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (28.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.CANCOM habe den Geschäftsbericht für 2018 vorgelegt und einen starken Ausblick für 2019 abgegeben. Das IT-Systemhaus habe einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg erzielt und wolle den rasanten Wachstumskurs beibehalten. Starte CANCOM stark ins neue Geschäftsjahr, könnte die Konsolidierung der Aktie endgültig enden.Bereits Ende Januar habe der IT-Spezialist vorläufige Zahlen geliefert, habe sich mit Vorlage des Geschäftsberichts nun jedoch noch einmal minimal verbessern können. 2018 sei der Umsatz um knapp 19% auf rund 1,38 Milliarden Euro gestiegen, das EBITDA sei um 24% auf 115 Millionen Euro gestiegen."Unser Wachstumstempo liegt klar über dem allgemeinen Markttrend und das zeigt unsere starke Wettbewerbsposition. Dass wir trotz dieses hohen Wachstums die operative Profitabilität weiter steigern können, stärkt unsere Überzeugung mit Cancom die richtige Strategie zu verfolgen", habe CANCOM-CEO Thomas Volk in der Pressemitteilung zum Geschäftsbericht gesagt.Das Unternehmen hebe insbesondere die großen Fortschritte bei der strategischen Stärkung des Cloud- und Managed-Services-Geschäfts hervor. Zum einen habe das Segment Cloud Solutions erstmals ein höheres Ergebnis als im Segment IT Solutions erwirtschaftet. Zum anderen seien die widerkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 41% gestiegen.Das Management gebe sich zuversichtlich, dass das rasante Wachstum anhalte. Das könnte der Aktie helfen, endgültig aus der heftigen Konsolidierungsbewegung auszubrechen.Langfristig orientierte Anleger sollten jedoch ein klares Kaufsignal abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Es gelte erst, die 200-Tage-Linie bei 37,50 Euro zu durchbrechen und den Widerstandsbereich bei 38 Euro hinter sich zu lassen. (Analyse vom 28.03.2019)