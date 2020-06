Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

48,62 EUR -7,65% (19.06.2020, 12:40)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (19.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Der deutsche IT-Systemanbieter halte nach einem starken ersten Quartal an seinen Jahreszielen fest und peile weiterhin ein moderates Wachstum bei Umsatz und Ergebnis an. Analysten ätten im Anschluss ihre Kursziele trotzdem nach unten revidiert. Der CANCOM-Aktie gehe kurz vor dem Rekordhoch die Luft aus.Habe sich die CANCOM-Aktie gestern nach den Zahlen zunächst in Richtung des Anfang Juni bei 59,05 Euro erreichten Rekordhochs bewegt, hätten im Anschluss Gewinnmitnahmen eingesetzt. Heute setze sich der Rücksetzer fort. Grundsätzlich sei die Story bei CANCOM allerdings weiter intakt. Risikobewusste Anleger könnten sich daher mit einem Kauflimit im Bereich um 45/46 Euro auf die Lauer legen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:48,96 EUR -5,57% (19.06.2020, 12:25)