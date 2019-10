LT Lang & Schwarz-Aktienkurs CALIDA-Aktie:

Die CALIDA-Gruppe (ISIN: CH0126639464, WKN: A1JJES, Ticker-Symbol: C7UA, SIX Swiss Ex: CALN), bestehend aus den Marken CALIDA und Aubade, zählt heute zu den international führenden Unternehmen von luxuriöser Lingerie und hochwertiger Tag- und Nachtwäsche. Die Heimmärkte sind Schweiz und Deutschland, respektive Frankreich für Aubade. In rund 70 Ländern werden beide Marken über den gehobenen Fachhandel, führende Warenhäuser sowie eigene CALIDA- bzw. Aubade-Stores vertrieben.



Die Stärke beider Marken liegt im Produktdesign, der Qualität, dem Service und der Innovation. Hochwertigste Materialien werden trendgerecht umgesetzt und stellen die Liebe zum Detail, Emotionen, Wohlbefinden und Verführung in den Vordergrund.



Der Hauptsitz der CALIDA-Gruppe sowie von CALIDA liegen in Sursee (Schweiz). Derjenige von Aubade in Paris (Frankreich). Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1.600 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund CHF 203 Mio. Die CALIDA Holding AG ist am SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. (24.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - CALIDA-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die CALIDA-Aktie (ISIN: CH0126639464, WKN: A1JJES, Ticker-Symbol: C7UA, SIX Swiss Ex: CALN).Eider nach Südkorea verkauft: Die französische Marke Eider (Alpinsportbekleidung, v.a. Skianzüge, gegr. 1962) habe bisher zum Segment Millet Mountain der CALIDA-Gruppe gehört (25% des Konzernumsatzes). Zini schätze den Umsatz der Marke auf CHF 12 Mio., was 3% von Calidas Gesamtumsatz ausmache. Verkauft worden sei die Marke an die südkoreanische K2 Group, die Eider bereits in Südkorea vermarkte und künftig die weltweiten Vermarktungsrechte besitze.Der Verkauf müsse in Frankreich noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden, der Abschluss der Transaktion dürfte im 1Q20 erfolgen. Da die Margen relativ tief seien, schätze Zini den Kaufspreis auf rund CHF 5 Mio.Die CALIDA-Gruppe besitze derzeit noch fünf Marken, wovon CALIDA und Aubade strategisch zentral seien (34% bzw. 14% des Umsatzes). Die Marken Millet und Lafuma seien auf Alpinsportarten ausgerichtet (das Lafuma-Label umfasst auch Möbel). Komplettiert werde das Ganze durch die französische Surfmarke Oxbow (7% des Umsatzes), die durchaus auch für einen Verkauf infrage käme.Die Veräußerung von Eider betrachte Zini als positiven Schritt, da sich Millet Mountain dadurch künftig ganz auf die Marken Millet und Lafuma konzentrieren könne. Die Transaktion wirke sich negativ auf den Umsatz aus (3%), tangiere das EPS aber nur minimal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CALIDA-Aktie: