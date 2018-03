Linz (www.aktiencheck.de) - Der EUR konnte im Jahr 2018 zum CAD (Kanadischer Dollar) um mehr als 8% zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dabei sei der EUR/CAD Kurs von 1,4800 auf knapp über 1,60 angestiegen. Die Dynamik der Abwertung des CAD habe sich in den letzten Tagen verstärkt. Als Auslöser würden die von US Präsident Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium fungieren. Solange die NAFTA Partner Mexiko und Kanada den USA in Verhandlungen nicht entgegenkommen würden, sollten die Zölle für diese beiden Länder gelten. Mexiko sei nur mäßig getroffen worden, weil die Exporte von Stahl und Aluminium gering im Vergleich zu Kanada seien. Wie es weitergehe, sei wegen der bevorstehenden Wahlen in Mexiko ungewiss. Die kanadische Notenbank habe heute eine Zinssitzung. Dabei könnte sie sich durch Ankündigungen von möglichen Zinserhöhungen gegen die weitere Abwertung des CAD stellen. (07.03.2018/ac/a/m)





