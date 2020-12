Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Baader Bank-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

82,00 EUR +7,23% (10.12.2020, 13:12)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

92,49 USD (09.12.2020)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie Deutschland:

724



NYSE Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) unter die Lupe.Der Softwareanbieter C3.ai habe gestern einen fulminanten Börsengang gefeiert. Die Anteilscheine des US-amerikanischen Unternehmens hätten sich zum Handelsende mehr als verdoppelt. Zum Schluss habe das Kursplus bei rund 120 Prozent gelegen.C3.ai sei 2009 vom Milliardär und erfolgreichen Unternehmer Tom Siebel gegründet worden, der bereits 2006 sein Unternehmen Siebel Systems für rund sechs Milliarden Dollar an Oracle verkauft habe. Nun habe er sein neuestes Start-up an die Börse gebracht.Insgesamt habe C3.ai 15,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 42 Dollar ausgegeben und in etwa 650 Millionen Dollar durch das IPO eingesammelt. Nach Handelsstart habe das Kursplus bereits bei über 100 Prozent gelegen.C3.ai sei im letzten Quartal bei den Erlösen um 75 Prozent gewachsen. CEO Siebel habe jedoch bereits gewarnt, dass die Wachstumsraten künftig langsamer ausfallen würden. Als Grund habe er unter anderem die Pandemie-Folgen genannt.C3.ai stelle seine Software als Entwicklungsumgebung in der Cloud (Kunden erstellen ihre KI-Apps selbst) und als Standardpaket vorgefertigter Apps bereit. Das Unternehmen zähle bereits solche namhaften Konzerne wie AstraZeneca, Air Force, Salesforce, 3M, Shell und Microsoft zu seinen Kunden.C3.ai sei im KI-Markt aktiv und biete seinen Kunden wichtige Zukunftstechnologie. Aus Investoren-Sicht sei es ein Nachteil, dass CEO Siebel es kategorisch ablehne, Geschäfte mit China, der zweitgrößten Wirtschaftsnation der Welt, zu machen.Deswegen präferiert "Der Aktionär" aktuell den Konkurrenten Palantir, so Emil Jusifov. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link