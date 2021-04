"Buy the Dip" schlägt "Sell in May"

"In der Neuro-Finance wird dieses Phänomen als Certainty- oder Possibility-Effekt, im Deutschen auch als Sicherheitseffekt bezeichnet", sage Kreuz. Es handele sich dabei um eine kognitive Verzerrung, eine Täuschung des Gehirns anhand von Zahlen. "So wird eine Wahrscheinlichkeit als höher gesehen, wenn damit ein Schwellenwert erreicht wird", sage Kreuz. Menschen würden etwa den Sprung von 99 Prozent Wahrscheinlichkeit auf 100 als wesentlich stärker wahrnehmen als den von 50 auf 51 Prozent. "Damit ließe sich aber immerhin absolute Sicherheit erreichen", sage Kreuz. "Trotzdem sehen Menschen auch den Sprung von null auf ein Prozent als größer an als den von 50 auf 51 Prozent."



So verhalte es sich auch mit der "Mai-Regel". "Obwohl der Erfolg eher unwahrscheinlich ist, wird doch die 20-prozentige Wahrscheinlichkeit höher gewichtet als die 80 Prozent, die dagegen sprechen", sage Kreuz. "Die Menschen messen unwahrscheinlichen Ereignissen irrational viel Gewicht bei, wenn sie nur so einfach und verständlich wie ‚Sell in May‘ daherkommen." Im vergangenen Jahr habe beispielsweise diese vermeintliche Börsen-Weisheit für Investoren überhaupt nicht funktioniert.



Nun könnte 2021 ein Jahr sein, in dem sich die Regel im Nachhinein als richtig erweise. "Der DAX notiert wie andere Indices auch auf oder nahe seinem Höchststand", so Kreuz. "Da besteht ganz grundsätzlich eine Versuchung, jetzt zu verkaufen." Auf der anderen Seite seien genau diese Entscheidungen dann angesichts der Herde, die möglicherweise in die gleiche Richtung renne, nichts weiter als ein zyklisches Mitlaufen. "Langfristig zahlt es sich aus, antizyklisch zu agieren, und das bedeutet momentan mit mittel- bis langfristiger Anlageperspektive: nicht verkaufen", so Kreuz.



Denn das Umfeld für Aktien sei ideal: Die Geldpolitik sei locker wie selten, riesige Konjunkturpakete würden zusätzliche Multiplikatoreneffekte auslösen, der Konsum ziehe an, die Arbeitslosigkeit sinke. Dazu komme, dass die langsam, aber sicher voranschreitende Durchvakzinierung zumindest der westlichen Welt Nachholeffekte in allen Volkswirtschaften auslösen werde. "Bei vielen Unternehmen wurden die Konsens- und Flüsterschätzungen weit übertroffen", sage Kreuz. Die Frühindikatoren und das Sentiment würden dieses mikro- und makroökonomische Szenario bestätigen. "Das darf trotzdem nicht zu Sorglosigkeit verleiten", so Kreuz. "Stoppkurse sollten nachgezogen und angepasst werden." Und es gelte viel mehr als die bekannte Börsenregel "Sell in May" der weniger bekannte Grundsatz, dessen Umsetzung dem menschlichen Gehirn oft Unbehagen bereite, der aber deutlich erfolgreicher sei: "Buy the Dip" - Nachkaufen bei Kursrücksetzern. (29.04.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Mai ist eine gute Gelegenheit, das eigene Verhalten an der Börse kritisch zu hinterfragen, so die Experten der INVIOS GmbH.Denn eine der bekanntesten Börsenweisheiten laute: "Sell in May and go away". Und spreche nicht angesichts hoher Indexstände alles dafür, zu verkaufen und abzuwarten? "Nein, hier lassen sich die Menschen nur von ihren Gefühlen leiten, die Ratio spricht eindeutig dagegen", sage Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH.